Matías Assler es el nuevo partner de RAM

Matías Assler, actor nacional y miembro de icónicos proyectos de televisión y cine, destacando dentro del área dramática de TVN, se convierte en un nuevo partner de RAM, la marca de origen norteamericano especialista en camionetas.

Esto, debido a que Matías será usuario frecuente de una RAM 1500 REBEL de color grafito, siendo el modelo con mayor enfoque off road dentro de la gama 1500, que gracias a elementos como neumáticos AT 33″ en aro 18, suspensión Off Road Bilstein, interior con pantalla de 12¨, pisaderas y controlador electrónico para remolque, es el modelo ideal para quienes gozan de la vida al aire libre y las escapadas a lugares con terrenos de difícil acceso.

Todo lo anterior coincide plenamente con el estilo de vida de Matías, dispuesto a vivir nuevas y enriquecedoras experiencias a diario.

“Mi gusto por la RAM 1500 partió después de conocer la camioneta de mi amigo Pangal Andrade. Me pareció amplia, cómoda y con un motor muy fuerte. Todo eso me motivó a elegir este modelo, ya que ofrece la solución a todos los parámetros que busco cumplir: Amplio espacio interior para mi familia, buen desempeño para circular por los caminos del campo y un pick up amplio para trasladar todos los implementos necesarios para realizar deportes extremos de montaña y acuáticos, además de labores rurales.” señala Matías Assler.

Fuente: RAM Chile