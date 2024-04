Mini presenta en Beijing al Aceman, el eléctrico que faltaba en medio de la gama

Mini se encuentra pasando por un proceso de renovación en toda su gama. Con el nuevo Cooper como pilar fundamental en la entrada de la gama, ahora se le une el totalmente nuevo Aceman como hermano mayor. Un producto que no llega a tener la altura de un SUV, pero que si ofrece mayor espacio que el pequeño citadino. Cabe destacar que el Aceman fue desarrollado por el Grupo BMW en colaboración con GWM, por lo que probablemente haya más de alguna tuerca compartida con modelos de ORA.

La misión del Aceman es complicada, ya que cada vez hay mayor cantidad de autos eléctricos de similares características que aumentan su calidad con cada lanzamiento, ya no está 100% claro donde terminan los generalistas y donde comienzan los premium, por lo que el Aceman apelará al nombre de su marca como principal argumento, algo que también está haciendo Smart para diferenciarse de sus rivales y que le ha resultado de maravilla.

Mini Aceman

Bajo la filosofía de “Clever Use of Space” el nuevo modelo reinterpeta las líneas clásicas de la familia Mini con nuevas proporciones, para crear un modelo alargado de 5 puertas que no cuenta con un despeje elevado, siendo un producto netamente para circular por asfalto, que conserva una habitabilidad propia de un auto de mayor tamaño, producto del uso de líneas cuadriformes que aprovechan al máximo las dimensiones.

Hablando de dimensiones, estas alcanzan los 4 metros de largo, 1.75 metros de ancho, 1.51 metros de alto y cuenta con una distancia entre ejes de 2.60 metros. Para comparar, un Mini Cooper de 3 puertas mide 3.85 metros de largo y cuenta con 2.52 metros entre ejes; mientras que el nuevo Countryman mide 4.43 metros de largo y tiene 2.69 metros entre ejes. Por lo que las dimensiones del Aceman son exactamente lo que hacía falta dentro de la marca.

Mini Aceman

El diseño exterior del Aceman es una cruza de estilos entre sus dos hermanos, careciendo de los faros delanteros totalmente redondos, pero sin llegar a ser del estilo rudo del Countryman, por lo que encuentra cabida y diferenciación con facilidad. El lateral luce como una versión extendida del modelo más compacto, con manillas de puerta empotradas y molduras negras en los bajos de la carrocería.

Mini Aceman

La zona trasera se diferencia con claridad de sus hermanos, con un portalón que no cae de forma vertical y con un parachoques que incorpora un plástico envolvente de color negro, que contrasta a la perfección con el inserto en color gris satinado para dar el aire crossover que a los usuarios de este segmento les gusta encontrar.

El estilo exterior se corona con la ausencia de elementos cromados, ya que mini comenzará a aplicar nuevos revestimientos internos y externos para dar mayor prioridad a su filosofía de respeto con el medioambiente. Misma razón por la que ya no encontraremos cuero en el interior.

Mini Aceman

Hablando de su interior, luce muy similar al nuevo Mini de 3 puertas, debido a que hereda numerosos elementos de diseño y tecnología. Destaca la vistosa pantalla central OLED de 24 centímetros de diámetro, la cual apoya todas las funciones de infoentretenimiento y operación general del auto, ya que concentra desde el seteo de las asistencias a la conducción hasta el propio velocímetro.

Otros elementos llamativos son los revestimientos del tablero, que están realizados en tela bitono, ofreciendo una sensación visual de mayor sofisticación y acompañando el enfoque premium del modelo.

Mini Aceman

En cuanto a su mecánica, el Mini Aceman será ofrecido con dos mecánicas y dos tamaños de baterías. Siendo la primera un motor eléctrico de 184 HP que funciona con una batería de 42.5 kWh, suficientes para homologar hasta 310 kms de rango en ciclo WLTP. Mientras que la alternativa más potente tendrá 218 HP y batería de 54.2 kWh, estirando el rango hasta los 406 kms.

Las potencias de carga podrán ser de 75 kW para la batería más pequeña o de 95 kW para la batería más grande, permitiendo recuperar la carga completa en menos de una hora.

Mini Aceman

Se espera que el Mini Aceman comience su producción este mismo año en China, para luego comenzar a fabricarse en Reino Unido y llegar a otros mercados del mundo para rivalizar con productos de Smart o con el nuevo Alfa Romeo Junior. Ojo, eso sí, con las alternativas mecánicas, ya que al estar construido sobre la misma plataforma del Mini Cooper, también podría incorporar versiones con motor a combustión para alcanzar precios más competitivos.

¿Qué te parece el nuevo eléctrico de Mini?