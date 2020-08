Argentina y México producirán vacuna para A. Latina en 2021

“Vamos a poder acceder entre seis y 12 meses antes a la vacuna. Es un inmenso desafío para la industria nacional”. Con esas palabras, el Presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció este miércoles que su país y México estarán a cargo de la producción y distribución en América Latina, menos en Brasil, de la futura vacuna contra el Covid-19 desarrollada por la alianza de la Universidad de Oxford con el laboratorio AstraZeneca. El convenio con México y Argentina será financiado por la fundación del empresario mexicano Carlos Slim.

“El laboratorio AstraZeneca ha firmado un acuerdo con la Fundación Slim para producir entre 150 y 250 millones de vacunas destinadas a toda Latinoamérica con excepción de Brasil, que van a estar disponibles para el primer semestre de 2021 y se va a distribuir equitativamente entre los países a solicitud de los gobiernos”, declaró Fernández en conferencia de prensa.

El Presidente argentino indicó que “el precio de la vacuna se calcula que estará entre US$ 3 y US$ 4 la dosis”, lo cual “es muy significativo para América Latina porque permite a todos los países acceder a ella”. Sobre cómo se gestó que la producción se haga en Argentina, Fernández sostuvo: “Es un emprendimiento privado con la Universidad de Oxford que contó con el apoyo financiero de la Fundación Slim y lo convirtieron en un proyecto sin fines de lucro. Hay que celebrar la conducta de la empresa y de la universidad. No están buscando beneficios económicos con la vacuna y la hace relativamente barata en comparación con otros desarrollos”.

Del total de vacunas que se producirán en el país, la Casa Rosada informó que unas 22,4 millones de dosis serán destinadas a personal de la salud y seguridad, adultos mayores y personas en grupos de riesgo.

“Para nosotros es una gran alegría. En Argentina AstraZeneca eligió al laboratorio mAbxience que será el productor del reactivo de la vacuna, es un reconocimiento a la calidad de los laboratorios argentinos. México será el encargado de envasar la vacuna y completar el proceso de producción”, detalló Fernández.

Según el Mandatario argentino, “esto es un inmenso desafío para la industria nacional”. Sobre esto, Fernández detalló que “Argentina fue seleccionada porque el laboratorio elegido tiene condiciones tecnológicas que permiten el desarrollo más pronto de la vacuna”.

“Esta vacuna viene a la delantera en cuanto al momento de la fase clínica en que está. Hay publicaciones de julio que le dan extraordinaria capacidad de inmunidad con una sola dosis”, enfatizó el ministro argentino de Salud, Ginés González García. El funcionario aclaró que “no es la única negociación ni la única alternativa. Seguimos conversando con otros proveedores. Tener capacidad de producción local es una seguridad de acceso a la vacuna en tiempo y forma”.

AstraZeneca cerró una serie de acuerdos similares en todo el mundo. Sus convenios incluyen a EE.UU., Reino Unido y la Unión Europea, así como con la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias -una coalición público-privada con sede en Noruega-, y la Alianza de Vacunas GAVI, una asociación público-privada establecida en Ginebra. También con laboratorios de India, Rusia y Corea del Sur. Brasil firmó un acuerdo diferente con AstraZeneca para ensayos de su vacuna.