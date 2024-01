“Chicho Milei”: la historia del tío del presidente argentino que trabaja como repartidor y está a punto de ser desalojado

Rápidamente se hizo viral: el sábado la página web ElDiarioAR publicó un perfil de Juan José Milei, el tío del actual presidente de Argentina, Javier Milei. Peronista, el hombre de 63 años se gana la vida sobre una bicicleta donde tiene fotos de Alberto y Cristina Fernández.

De apodo “Chicho”, Juan José Milei sale todos los días en bicicleta a ganarse la vida: repartiendo diarios por la mañana y trabajando por la tarde para PedidosYa. Su situación financiera nunca ha sido fácil, y este año empeora, porque tiene una orden de desalojo encima.

"Chicho" Milei, en su trabajo como repartidor junto a su bicicleta.

De la familia de Milei, en general, no se sabe mucho, sobre todo por la relación distante que ha mantenido con sus dos padres. Según ha contado a distintos medios, el actual presidente argentino sufría palizas a manos de su padre, Norberto Milei, mientras que su madre, Alicia Luján, no hacía nada para evitarlo, lo que quedó en el mandatario como “cómplice” del maltrato, según la prensa transandina. Hasta que volvieran a hablar, gracias a la mediación de su hermana Karina, Javier Milei se refería a sus padres como “progenitores”.

Juan José “Chicho” es el hermano del padre, y ambos son hijos del mismo padre, Francisco Milei, pero de distinta madre. Los dos mantuvieron contacto hasta hace 18 años, cuando Francisco, el abuelo de Milei, falleció. “Ahí Beto se hizo cargo de los gastos del sepelio. Yo no tenía un mango. Cuando murió mi mamá, ni un llamado”, aseguró Juan José. El apodo de “Chicho” lo heredó de Francisco, su padre.

Los dos hermanos Milei tuvieron una vida muy distinta. Norberto, el padre del nuevo presidente, partió como chofer de colectivos, y terminó comprando la empresa donde trabajaba. Así, pasó a invertir en otra empresa, la Rocaraza, y terminó siendo un empresario del transporte. De ahí una financiera, una empresa ganadera, una algodonera y un negocio inmobiliario.

Mientras todo eso pasaba en la vida del padre de Milei, el tío “Chicho” encadenaba trabajos más humildes: trabajó en la frutería de su padre, en una fábrica de calderas, en una fábrica de camisas, estudió para masajista deportivo, lavó autos, resguardó un edificio y ayudó en la pizzería de un amigo.

"Chicho" Milei frente a la Bombonera, el estadio de Boca Juniors.

“Las lentes remendadas con cinta aisladora, igual que la pulsera del reloj de mano. Chicho lleva un rosario al cuello. Y también colgado al cuello el teléfono con los gigas que necesita para pedir turno en la app, aceptar repartos, avisar que entregó un pedido”, describe la entrevista hecha por la periodista Victoria Di Masi. Actualmente, Chicho trabaja para PedidosYa, y según le contó al medio ElDiarioAR, escribe las direcciones porque no se fía del todo de los lugares donde lo manda la aplicación: “La app te puede mandar a lugares donde te roban el teléfono”.

A dos años de poder jubilarse, Chicho no ve cercana la posibilidad. Repartiendo diarios por la mañana, descansando al mediodía y saliendo con la bici a repartir para la app por la tarde, el tío del presidente pasa sus días. “No tengo aportes de nada. Y hace ocho meses que no pago el monotributo”, explicó Juan José en alusión al régimen fiscal al que pueden optar los pequeños contribuyentes que desarrollan labores por su cuenta en Argentina, para cumplir sus obligaciones fiscales ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). A cambio, se obtienen determinados beneficios como obra social y la posibilidad de acceder a una jubilación.

Para peor, hace poco le llegó una orden de desalojo del departamento donde vive. Según él, un abogado le prestó dinero, y como garantía, le pidió las escrituras del departamento.

Javier Milei, saludando a sus seguidores durante un viaje a la Antártica. Foto: Reuters

Respecto a sus opiniones políticas, Chicho se para a la otra vereda del actual presidente, siendo un fiel peronista. Consultado de por quién voto, responde: “A (Sergio) Massa, ¿a quién voy a votar?”. Otra vez, interrogado por si no habría votado por su sobrino, desvía la respuesta: “Muy buen arquero Javier. Una vez lo llamé porque nos faltaba uno para un partido en cancha de once. Él estaba en la sexta, creo, de Chacarita. Jugó bárbaro. La cancha la pagué yo porque lo había invitado”.

En la entrevista también declaró que, en realidad, no le gustaba verlo cuando salía en televisión. “Pero cuando Javier estaba en la tele, si enganchaba una película que me gustaba cambiaba de canal. Los debates los vi. El primero, que le fue más o menos. El del balotaje, ahí estuvo mejor”, contó Chicho.

A su parecer, “lo habrá votado la juventud”, y pinta un retrato particular de ese lado de la familia: “Es que nunca quise saber nada con ellos. Refinados, guapos. Medio chantas. Cuando fue el cumpleaños de 15 de Karina, ahí en Villa Urquiza, yo me fui. Me fui a casa en el colectivo”.

No han hablado por teléfono, y Juan José solo desea “que le vaya bien”. Eso sí, en Facebook, le dejó un mensaje hace una semana: “Felicitaciones Javier soy Juan José hijo de Chicho y Marcela fuerte abrazo PRESIDENTE”.