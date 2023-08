China reemplaza al comandante de misiles días después de destituir al ministro de Relaciones Exteriores

China expulsó al comandante de su fuerza de misiles, una medida que, según los analistas, tenía como objetivo garantizar la lealtad al líder Xi Jinping en el brazo militar que controla los misiles con ojivas nucleares apuntados a Estados Unidos y que jugaría un papel fundamental en cualquier intento de apoderarse de Taiwán por la fuerza.

La destitución de Li Yuchao, un veterano de la Fuerza de Cohetes del Ejército Popular de Liberación (EPL), marcó el final abrupto de un período inusualmente corto en un puesto militar clave y se produce días después de que China reemplazara a su ministro de Relaciones Exteriores en otra decisión envuelta en misterio.

Li, quien fue nombrado comandante en enero del año pasado, no había sido visto en público durante varios meses. Su derrocamiento se confirmó en una ceremonia un día antes de que China celebrara el 96 aniversario de la fundación del EPL, que cae el martes.

En un comentario del martes con motivo del aniversario, el periódico oficial EPL Daily instó a todo el personal militar a defender el estatus de Xi como el “núcleo” del liderazgo del Partido Comunista y a persistir en los esfuerzos para hacer cumplir la disciplina y combatir la corrupción dentro de las fuerzas armadas.

En la ceremonia un día antes, Xi ascendió oficialmente al nuevo comandante de la Fuerza de Cohetes del EPL, Wang Houbin, y a su nuevo comisario político, Xu Xisheng, al rango de general, y les entregó sus nuevas insignias de rango, según la agencia de noticias estatal Xinhua. Los nombramientos de Wang y Xu, que tienen antecedentes en la fuerza naval y aérea respectivamente, partieron de una práctica de larga data de colocar la fuerza de misiles estratégicos de China bajo el mando de oficiales con experiencia en este servicio.

El Presidente chino, Xi Jinping, en el centro, posa para las fotos con el nuevo comandante de la Fuerza de Cohetes Wang Houbin, arriba a la izquierda, y su comisario político Xu Xisheng, arriba a la derecha, después de ascenderlos al rango de general en Beijing, el 31 de julio de 2023. Foto: AP

Taylor Fravel, profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts que ha escrito mucho sobre el Ejército de China, dijo que la decisión de nombrar funcionarios externos a la Fuerza de Cohetes sugiere que los problemas que se identificaron con Li eran graves y también refleja la importancia de la fuerza a medida que experimenta una expansión significativa en medio del deterioro de los lazos con EE.UU.

Bajo el control político al estilo soviético de China sobre las Fuerzas Armadas, el EPL mantiene un sistema de liderazgo dual mediante el cual las unidades militares están encabezadas por dos oficiales típicamente de igual grado: un oficial al mando con autoridad formal sobre las decisiones de combate; y un comisario político que hace cumplir las directivas del partido.

El informe de Xinhua no mencionó al comandante anterior, Li, ni al comisario político anterior, que ocupaba el cargo desde julio de 2020. El Ministerio de Defensa de China no respondió de inmediato a las consultas sobre el reemplazo de Li como comandante de la Fuerza de Cohetes.

La salida de Li se produce días después de que China destituyó abruptamente a su ministro de Relaciones Exteriores, Qin Gang, solo unos meses después de que asumiera el cargo, otro cambio que Beijing hizo sin explicación.

Tan pronto después de la destitución de Qin, “la purga del excomandante general de la Fuerza de Cohetes Li Yuchao, un hombre de confianza de Xi que supervisa el programa de armas nucleares de China, marca uno de los cambios de liderazgo más profundos de China en años”, dijo Craig Singleton, miembro principal de la Fundación para la Defensa de las Democracias, un think tank de tendencia conservadora con sede en Washington.

Xi dirigió una represión anticorrupción de gran alcance en el Ejército chino después de que asumió el poder a fines de 2012, purgando a varios altos comandantes, incluido el exjefe del Departamento de Estado Mayor Conjunto Fang Fenghui, quien fue sentenciado a cadena perpetua en 2019. Los especialistas militares han descrito las purgas como esenciales para el esfuerzo de Xi por convertir al EPL en una fuerza de combate moderna, aunque las revelaciones de investigaciones contra altos oficiales han disminuido en los últimos años.

Singleton dijo que el breve levantamiento armado reciente en Rusia probablemente sirvió como un recordatorio de la necesidad de mantener a los militares bajo control.

“Es casi seguro que la fallida rebelión de Wagner ha reforzado la fijación de Xi en el control ideológico, incluso a expensas del crecimiento económico y la modernización militar en curso de China”, dijo.

Visitantes se paran frente a una pantalla gigante que muestra al Presidente chino, Xi Jinping, junto a una bandera del Partido Comunista de China, en el Museo Militar de la Revolución Popular China en Beijing, el 8 de octubre de 2022. Foto: Reuters

La Fuerza de Cohetes del EPL controla los programas de misiles terrestres convencionales y nucleares de China, incluidos los misiles balísticos intercontinentales con ojivas nucleares capaces de llegar a Estados Unidos continental. Beijing ha acelerado su desarrollo de armas nucleares en los últimos años, y está en camino de tener alrededor de 1.500 ojivas nucleares operativas para 2035 de alrededor de 400 en la actualidad, dijo el Pentágono en un informe el año pasado.

China ha construido vastos campos de silos de misiles en su región desértica occidental para misiles balísticos intercontinentales y ahora tiene más lanzadores para estos misiles que Estados Unidos, escribió el comandante del Comando Estratégico de Estados Unidos en una carta al Congreso a principios de este año.

Si bien Xi ha supervisado una reducción del tamaño total de las Fuerzas Armadas de China, la Fuerza de Cohetes del EPL ha crecido en los últimos años, lo que refleja su importancia para la estrategia de Beijing de usar misiles balísticos con ojivas nucleares de largo alcance para disuadir a EE.UU. y construir su arsenal de misiles convencionales para su uso en cualquier conflicto regional.

China ha duplicado su número de brigadas de misiles de combate durante la última década, según un estudio reciente.

La Fuerza de Cohetes del EPL tiene cientos de misiles balísticos que podrían usarse para atacar a Taiwán en cualquier intento de tomar el control de la isla por la fuerza o amenazar las principales bases militares de EE.UU. en Japón y Guam. China también ha desplegado misiles hipersónicos, que Estados Unidos ha tenido problemas para desarrollar y que son mucho más difíciles de destruir para los sistemas de defensa antimisiles.

“La Fuerza de Cohetes del EPL está mejorando sus capacidades creíbles y confiables de disuasión y contraataque nuclear, fortaleciendo las fuerzas de ataque de precisión de mediano y largo alcance y mejorando la capacidad de contrapeso estratégico, para construir una fuerza de cohetes fuerte y modernizada”, dijo China en su libro blanco de defensa más reciente en 2019.

Los nuevos nombramientos de liderazgo marcan una decisión poco común de traer comandantes de otras ramas de las Fuerzas Armadas. Wang, el nuevo comandante de la Fuerza de Cohetes, era subcomandante de la Armada del EPL. Xu, el nuevo comisario político de la Fuerza de Cohetes, fue oficial de la Fuerza Aérea y, más recientemente, comisario político adjunto en el Comando de Teatro del Sur del EPL, que tiene la responsabilidad del Mar de China Meridional, una región donde China y EE.UU. tienen encuentros militares frecuentes.

También se ha especulado sobre el destino del adjunto de Li, Liu Guangbin, a quien tampoco se ha visto en público durante meses. Los medios estatales no mencionaron el estado de Liu y no se refirieron a ningún reemplazo para él.

Vehículos militares que transportan misiles balísticos intercontinentales DF-5B pasan por la Plaza de Tiananmén durante el desfile militar que marca el 70 aniversario de la fundación de la República Popular China, en Beijing, el 1 de octubre de 2019. Foto: Reuters

Los nuevos nombramientos también significan que la Fuerza de Cohetes ahora, algo inusual, tiene un comisario político que supera al comandante por antigüedad en el partido. El comandante saliente, Li, y el comisario político anterior, Xu Zhongbo, son miembros de pleno derecho del Comité Central de élite del partido.

Wang, el nuevo comandante, no es miembro suplente de pleno derecho ni sin derecho a voto del Comité Central. El nuevo comisario político, Xu Xisheng, es uno de los 205 miembros de pleno derecho del Comité Central, al que se incorporó en octubre.

Incluso para los estándares opacos de las Fuerzas Armadas de China, los detalles relacionados con la Fuerza de Cohetes a menudo se ocultan herméticamente.

Las promociones del lunes se produjeron días después de que un destacado medio de comunicación chino, The Paper, dijera que un excomandante adjunto de la Fuerza de Cohetes había muerto a principios de julio a la edad de 66 años, citando a familiares y amigos del difunto oficial. El informe ha desaparecido desde entonces. The Paper no respondió a una solicitud de comentarios.