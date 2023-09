Embajador de Argentina en Chile califica eventual presidencia de Milei como “riesgosa para la salud del país”

En diálogo con el programa “La inmensa minoría”, de Radio Con Vos, el excanciller en tiempos de Néstor Kirchner y actual embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, contó cómo era su vínculo con Javier Milei durante su paso por la Corporación América. Entre 2013 y 2019, Bielsa se desempeñó como presidente de la empresa de Eduardo Eurnekian, y tuvo al actual candidato presidencial libertario como asesor.

“Cuando yo era presidente de Aeropuertos (Argentina 2000) dentro de la Corporación, él (Milei) era el evaluador de riesgos y era un gran profesional, muy calificado. Él era generoso con su tiempo y yo no sabía de escuela económica de Viena, entonces al principio teníamos como una rutina en la que hablábamos, le hacía alguna pregunta y después escuchaba sus desarrollos”, remarcó Bielsa sobre el economista devenido en candidato presidencial.

Rafael Bielsa, embajador de Argentina en Chile. Foto: Mario Téllez/La Tercera

Si bien Bielsa destacó que “Milei no es un impostor intelectual, no es un individuo coacheado, es un tipo intelectualmente honesto”, matizó que “distinto es si lo que él postula se puede conseguir democráticamente y sin costo en términos de malestar social”.

Según destaca el diario Clarín, cuando al embajador argentino en Chile le preguntaron por la candidata a vicepresidenta de Milei, Victoria Villarruel, y algunos de sus dichos, resumió: “Me preocupa todo, creo que la eventual presidencia de Javier es sumamente riesgosa para la salud colectiva de nuestro país”.

Villarruel critica públicamente a las políticas de derechos humanos llevadas adelante por los oficialismos gubernamentales, ya que considera, además, que “ni las Madres ni las Abuelas son blancas palomas”. En materia de derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ+, la compañera de fórmula de Milei se define como “una profunda defensora de la vida” y aseguró que derogaría la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, ya que “ha sido nefasta para Argentina”. Además, considera que el matrimonio igualitario “estaba plenamente garantizado en la unión civil”.

El candidato presidencial argentino Javier Milei y su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, asisten a un evento de negocios en Buenos Aires, el 24 de agosto de 2023. Foto: Reuters

Consultado sobre la estabilidad emocional de Milei, Bielsa se refirió a la particular relación del candidato con sus perros, en especial, con Conan, al cual hizo clonar tras su muerte en 2017 y que asegura que “lo asesora desde el más allá”, según Juan Luis González, autor del libro “El Loco”. “La historia de Conan, del pater familia, la conozco desde cachorro. Trataba de probar los rasgos distintivos de Conan con hechos materiales, un matematicista, de manera tal que era coherente con su pensamiento. Son cosas extravagantes, pero uno debiera pensar lo que hace cuando está solo, cuando nadie lo ve, y no sé si no hay extravagancias comparables”, comentó el embajador.