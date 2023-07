Expresidente de Perú Pedro Castillo recibe pensión vitalicia tras su fallido golpe de Estado

El expresidente peruano Pedro Castillo, quien es investigado por los presuntos delitos de rebelión y conspiración, siguió percibiendo los ingresos correspondientes a su cargo tras el presunto golpe de Estado, el pasado 7 de diciembre de 2022.

De acuerdo a una investigación periodística sobre el pago de remuneraciones y otros beneficios laborales a altos funcionarios de Gobierno, en base a información recogida desde la subsecretaría general del Despacho Presidencial, se pudo establecer que Castillo tras ser derrocado por el Congreso y enviado a cumplir prisión preventiva en una cárcel de Lima, recibió pagos por remuneración y asignaciones por más de 19 mil soles, unos cuatro y medio millones de pesos.

Desde el Despacho Presidencial se informó que el desembolso corresponde a las planillas procesadas y pagadas en diciembre de 2022 al exmandatario en su calidad “ex servidor público, quien se desempeñó como presidente de la República hasta el 06 de diciembre de 2022″, según el reporte del diario limeño La República.

Pensión vitalicia

Por otro lado, Castillo -actualmente en prisión preventiva- percibe una pensión vitalicia de 15.600 soles mensuales (unos tres y medio millones de pesos) en su calidad de expresidente de la República, aun estando privado de su libertad en el penal de Barbadillo.

A la fecha, existen varios proyectos de ley -tanto de la izquierda (Perú Libre) y de la derecha (Avanza País)- para eliminar o reducir este beneficio constitucional para ex jefes de Estado, lo que no afectaría al exmandatario al no poderse legislar de manera retroactiva.

Todo esto sucede mientras ex jefe de Estado sigue solicitando ante el Poder Judicial su excarcelación y restitución en el cargo, pese a que ya existe una postura sobre su vacancia del cargo a nivel judicial.

En paralelo se conoció que Castillo no ha solicitado que el Estado que cubra su defensa legal, pese a que está amparado por la Ley del Servicio Civil.

Desde la sede del Gobierno peruano se indicó que “no ha recibido ningún pedido de defensa legal o jurídica para el expresidente José Pedro Castillo Terrones”.