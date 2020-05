George Floyd, el afroamericano protagonista del último capítulo de racismo y violencia policial que sacude a EE.UU.

"Por favor, por favor, por favor, no puedo respirar, oficial. Me duele el estómago. Me duele todo. Por favor, por favor. No puedo respirar". Esas fueron las últimas palabras de George Floyd, mientras el agente policial de Minneapolis, Derek Chauvin, presionaba su cuello contra el suelo. Inmovilizado y con su rostro hundido contra el concreto, el deportista afroamericano falleció el lunes a la vista de la ciudadanía en uno de los últimos capítulos de racismo y violencia policial en Estados Unidos.

Al explicar las circunstancias de la muerte de Floyd, el Departamento de Policía de Minneapolis (MPD) dijo que había respondido a una llamada telefónica en la que se reportaba un supuesto delito de "uso de dinero falsificado". Al parecer el exguardia de seguridad trataba de pagar con un billete falso de 20 dólares en una pizzería. Chauvin, quien según CNN ya tenía 18 quejas anteriores en su contra, de las cuales solo dos fueron “cerradas con medida disciplinaria”, puso contra el piso a Floyd e incluso le colocó su rodilla en el cuello durante ocho minutos dejándolo inconsciente a pesar de los gritos de "no puedo respirar", "no me maten", como se escucha en el video de 10 minutos filmado por una testigo.

Los testigos instaron al agente a quitar la rodilla del cuello del hombre, señalando que no se estaba moviendo. A algunos se les oye decir "le está sangrando la nariz", mientras otro suplica: "Quítese de su cuello". El MPD dijo en un comunicado que Floyd se "resistió físicamente a los oficiales" y que había muerto "después de un incidente médico durante una interacción policial". "Cuatro oficiales involucrados en la muerte de George Floyd han sido despedidos", declaró el alcalde de Minneapolis, Jacob Frei.

(Foto: Reuters) Protestas en Minneapolis por la muerte de George Floyd, el jueves.

En declaraciones a CNN, el hermano de Floyd, Philonise Floyd, ratificó que los agentes involucrados en la detención fueron despedidos, pero que siguen libres cuando deberían ser detenidos y acusados de asesinato. “Necesitan ser arrestados y responsabilizados por todo, porque estas personas quieren justicia en este momento. La gente está desgarrada y lastimada porque está cansada de ver morir a hombres negros, constantemente, una y otra vez”.

Floyd nació en Houston, la metrópoli del estado de Texas. Allí, desde pequeño, cultivó su gusto por el basquetbol y el fútbol americano. Pero no solo se destacó en el deporte, sino que -de a poco- ingresó a la escena local del hip-hop, aquel que se disfrutaba en las calles, entre “batallas” campales, aunque no alcanzó tanta fama.

Pero Floyd necesitaba un cambio de aires. Entonces, decidió mudarse a Minneapolis, el corazón del estado de Minnesota. En declaraciones a The New York Times, dos de sus primas dieron más detalles de Floyd. Shareeduh Tate dijo que se mudó a Minneapolis hace cuatro o cinco años, mientras Tera Brown señaló que su primo habló de la ciudad como un lugar acogedor. “Estaba feliz allí. Había hecho amigos y había hablado sobre capacitación para convertirse en conductor de camiones”, afirmó.

En su nueva ciudad comenzó con un empleo de guardia de seguridad en Conga Latin Bistro, un restaurante latino. Sus compañeros lo apodaron enseguida "Big Floyd". "Era alto y musculoso", dijo su compañero en el local, Vernon Sawyerr. Jovanni Thunstrom, el dueño del Conga Latin Bistro, comentó al Times "nadie tenía nada malo que decir sobre él", en alusión a Floyd. "Todos están sorprendidos de que esté muerto. Nunca provocó una pelea ni fue grosero con la gente (…) Perdí a un amigo", comentó.

Entre 2017 y 2018, Floyd decidió cambiar nuevamente su rumbo y trabajó como guardia de seguridad en el Harbour Light del Ejército de Salvación, un refugio para personas en condición de calle en Minneapolis. El director de la institución, Brian Molohon, se refirió a su muerte y dijo: "Qué trágico y triste es todo esto".

En un video divulgado por el diario The New York Post y que ahora recorre el globo a través de las redes sociales, se ve a Floyd haciendo un llamado a su comunidad para que los más pequeños crezcan en un entorno sin el uso de armas y la espiral de violencia. “Nuestra generación de jóvenes está perdida, claramente perdida; ya no sé qué decir. Ustedes los jóvenes andan dando vueltas, disparando pistolas en multitudes, niños siendo asesinados”, dice en la grabación.

Siempre pacífico, siempre empático. Así lo recuerda su familia, que ha recorrido más de una decena de medios de comunicación de Estados Unidos para levantar la memoria de Floyd. "Era un hombre temeroso de Dios, independientemente de lo que había hecho", dijo su hermana Bridgett Floyd a medios locales". "Es cruel como murió. Se lo han robado a mi hija", declaró al Houston Chronicle, la madre de su hija de seis años, Roxie Washington. Aunque la relación entre ambos había terminado, siempre mantuvieron una convivencia amistosa. "Era un gigante gentil que no hacía daño a nadie", afirmó el hermano del fallecido.

Floyd era amigo del exjugador de los Pacers y los Warriors en la NBA, Stephen Jackson, quien también lamentó el fallecimiento de "Twin". "Me enfurece tanto que después de todas las cosas por las que pasaste y de que te comportaste lo mejor posible, te sacaron así", escribió en su cuenta de Instagram.

Asimismo, el basquetbolista Lebron James, de Los Angeles Lakers, repudió la muerte de Floyd. “¿Entienden ahora por qué era esto? ¿O lo siguen viendo borroso?”, escribió James, un activista contra el racismo en Estados Unidos, con una imagen del policía encima de Floyd y la del jugador de la NFL, Colin Kaepernick, cuando apoyaba su rodilla derecha en la previa a los encuentros durante el himno nacional en señal de protesta contra los abusos policiales en ese país.