Gobernador de Buenos Aires rechaza “Pacto de Mayo” de Milei: “El ajuste solo produce dolor, desigualdad”

El gobernador bonaerense Axel Kicillof pronunció fuertes crítica contra el Presidente Javier Milei, a quien trató de “mentiroso” y lo acusó de liderar un “experimento extravagante” en referencia a sus proyectos económicos y laborales que impulsa en medio del rechazo de sectores políticos, gremiales y sindicales.

Kicillof, uno de los opositores más duros del gobernante libertario, al abrir las sesiones ordinarias en la provincia de Buenos Aires, dijo que Milei “se la pasó durante la campaña hablando de que el ajuste lo iba a pagar la casta. La mentira está a la vista”, indicó.

“No queremos más ajuste ni motosierra”, advirtió, recordando que el líder de La Libertad Avanza dijo que una Argentina distinta “no se podía hacer con los mismos de siempre. Y mintió. [Luis] Toto Caputo (Ministro de Economía), Sturzenegger (asesor presidencial), Bullrich (Ministra de Seguridad), elenco estable del gobierno de Macri. ¿Estos son los nuevos funcionarios?”, se preguntó Kicillof, también economista y militante del Partido Justicialista.

Sobre la convocatoria al llamado “Pacto de Mayo” que hizo Milei a los gobernadores para superar diferencias y que pretende firmar ese mes en Córdoba), el gobernador porteño rechazó la invitación: “Después de someter al pueblo, a la democracia y al federalismo a una agresión tan inédita como salvaje, ahora se nos lanza una invitación que se parece más a una amenaza o una imposición que a un diálogo”, expresó, según reporta el diario ‘Clarín’

En compañía de los máximos referentes de la coalición opositora Unión por la Patria, entre ellos Máximo Kirchner, calificó al gobierno de Milei como un “extravagante experimento” al que la Argentina está sometida.

“Nosotros tenemos voluntad de transformar. Pero eso no implica saltar al abismo o experimentar con recetas anacrónicas, importadas o fracasadas. Los problemas no se solucionan con motosierra, ni con dinamita, ni con ajuste”, expresó.

“Goce sádico por sufrimiento ajeno”

Kicillof calificó de “criminal” el “goce sádico por el sufrimiento ajeno que estamos presenciando”.

“En el vértigo de menos de tres meses de Gobierno, queda en evidencia que las propuestas que ganaron no nos conducen a un mayor alivio económico. Vuelvo a decirlo con la esperanza de que nos escuchen: el ajuste sólo produce dolor, desigualdad. Nunca el ajuste es inevitable. El sufrimiento de los que ya sufren no es la solución a nuestros problemas. No negamos las dificultades que tiene el Gobierno. Pero los más vulnerables no pueden hacer el sacrificio por ellos”, aseveró.

Luego manifestó que “el presidente Milei no quiere achicar el Estado sino desintegrarlo”.

“Disolver el Estado es un objetivo puro y exclusivo del anarcocapitalismo que él mismo pregona. Por más dificultades y problemas que haya, creer que todo funcionaría mejor si no hubiera Estado es una muestra ridícula de terraplanismo ideológico, conceptual y cultural”, opinó Kicillof.

También apuntó contra la “venganza” de Milei -personificada a través del recorte de fondos coparticipables- por el fracaso del tratamiento de la ley ómnibus, la desintegración de la obra pública, el encarecimiento de los medicamentos y prepagas, y “el uso de la motosierra sobre jubilados, trabajadores formales e informales”.

Finalmente, pronosticó: “La próxima desgracia que llega inexorablemente es la recesión, que ya se empieza a observar en menos de tres meses: despidos en la construcción, despidos en el comercio, suspensiones y despidos en la industria; cierre de empresas y de negocios”.