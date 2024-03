Justicia de Japón confirma que el veto al matrimonio homosexual es inconstitucional

Un tribunal superior de Japón declaró el jueves inconstitucional la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en el país, pronunciándose sobre un asunto que ha dividido a los niveles inferiores de la judicatura y ha enfrentado al Gobierno conservador con la cambiante opinión pública.

Japón es el único miembro del Grupo de los Siete países industrializados que no ofrece protección legal a las uniones entre personas del mismo sexo. Los grupos de defensa de los derechos afirman que esta omisión es discriminatoria y perjudica su atractivo como centro mundial de negocios.

El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, camina para reunirse con el Director General de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Mariano Grossi, en la oficina del primer ministro en Tokio, el 14 de marzo de 2024. Foto: Reuters

Si bien las encuestas muestran un apoyo público del 70% a las uniones entre personas del mismo sexo, el Partido Liberal Democrático del primer ministro Fumio Kishida se opone a ellas.

Las normas del código civil japonés que limitan el matrimonio a parejas de sexo opuesto son “inconstitucionales” y “discriminatorias”, afirma en su sentencia el tribunal superior de la ciudad septentrional de Sapporo, pero desestima el recurso de los demandantes para que el Gobierno les indemnice por daños y perjuicios.

“La promulgación del matrimonio entre personas del mismo sexo no parece causar desventajas ni efectos perjudiciales”, declaró el tribunal.

“Ha sido una sentencia muy esperada, deliciosa, que me hace llorar”, dijo a periodistas la demandante Eri Nakaya tras el veredicto.

Los demandantes están considerando recurrir a la Corte Suprema para que aclare la inconstitucionalidad de la ley vigente, dijo el abogado Fumiyasu Tsunamori en una rueda de prensa.

Abogados y partidarios de los demandantes muestran una pancarta que dice "Decisión inconstitucional" después de que un tribunal de distrito dictaminó sobre la legalidad de los matrimonios entre personas del mismo sexo frente al tribunal de distrito de Sapporo, Hokkaido, al norte de Japón, el 17 de marzo de 2021. Foto: Reuters

El gobierno estará atento a otras próximas decisiones judiciales, declaró en una rueda de prensa su principal portavoz, Yoshimasa Hayashi.

Masakazu Yanagisawa, un alto ejecutivo de Goldman Sachs en Tokio que forma parte de la junta del grupo de derechos Marriage for All Japan, dijo que el país corría el riesgo de quedarse atrás en la búsqueda de talento mundial si no revisaba su código civil.

“Existe un riesgo creciente de que Japón quede rezagado respecto a las tendencias internacionales y excluido de ser una opción como lugar de trabajo”, afirmó Yanagisawa.