“Nicolasito”, el flautista y heredero de Maduro

Soy el hijo de un chofer de autobús y de una secretaria. Mi papá siempre quiso que fuera pelotero, pero yo me fui por la música.

Así se presenta Nicolás Ernesto, hijo del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un video de campaña de cara a las elecciones legislativas de este domingo, a las que postula como diputado por La Guaira, con la evidente omisión de su apellido. Se trata del único hijo del gobernante chavista y, por tanto, su exclusivo heredero en un país que acumula graves acusaciones de nepotismo. Algunos creen que los cuestionados comicios legislativos servirían como un “termómetro” para que Maduro evalúe a su eventual sucesor para 2025, al “estilo norcoreano”.

A la cita electoral, “Nicolasito” o “Madurito” -apodos que dice no le molestan- llegará con la balanza a su favor y bajo la razonable certeza de que alcanzará uno de los 277 escaños de la Asamblea Nacional, ya que aunque en los comicios no participará la mayor parte de la oposición y no son respaldadas por la comunidad internacional, la idea de la candidatura llegó directamente por orden de su padre. La “casi segura” victoria saldrá desde el estado de Vargas, el mismo que hace cinco años atrás catapultó a Juan Guaidó.

“La victoria es bastante probable. El chavismo participa prácticamente solo, porque la oposición se abstiene. Algunos de los opositores que participarán tendrán un paquete de diputados, pero el circuito de Nicolasito es casi seguro. No creo que haya riesgo para él, pero que gane la elección no significa que estemos frente a un nuevo líder nacional cuando el mismo Maduro (padre) tiene apenas un 15% de soporte popular”, señala a La Tercera Luis Vicente León, director de la encuestadora Datanálisis.

Nicolás Maduro Guerra, candidato al Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela e hijo del presidente Nicolás Maduro, saluda a sus seguidores durante un evento de campaña en La Guaira, Venezuela, el 2 de diciembre de 2020. Fotografía tomada el 2 de diciembre de 2020. REUTERS / Manaure Quintero

Las raíces del flautista

Maduro Jr. nació el 21 de junio de 1990 y es el fruto del matrimonio del Presidente y Adriana Guerra. Con tan solo cuatro años, Nicolás Ernesto debió enfrentar la separación de su familia y “decidió” vivir con su padre. “Yo siempre vi a mi madre, pero yo decidí muy niño vivir con mi papá y andar con él. De ahí, recuerdo el día que salió Chávez de la cárcel, yo estaba con él cuando ganó las elecciones, después de la Constituyente”, dijo el candidato a diputado, entrevistado por The Associated Press.

Hasta hace unos años, la vida del músico estaba bajo siete llaves. Algunas fotografías en actos revelaban la cercanía con el Presidente y su parecido físico, pero no mucho más. No fue hasta poco antes de las elecciones de abril de 2013, cuando Maduro ganó la Presidencia, que el joven fue presentado en sociedad en un acto de campaña en Petare.

Ese mismo año, Maduro padre e hijo realizaron sus respectivos matrimonios. Por un lado, el Mandatario contrajo segundas nupcias con la actual primera dama, diputada y constituyente, Cilia Flores, mientras que Maduro Jr. se casó con Grysell Torres, con quien tiene dos hijas: una de 13 años y otra de seis, únicas nietas del gobernante.

Según el diario digital venezolano El Estímulo, además de militar en las juventudes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), “Nicolasito” conoció su pasión musical en el colegio Fe y Alegría. En su adolescencia estudió en el Liceo Urbaneja Achelpohl, -el mismo de su padre- y quiso especializarse en música en el Instituto Universitario de Estudios Musicales. Sin embargo, en la prueba de ingreso solo alcanzó 48 puntos y quedó en el lugar 77 de 235 personas en lista de espera.

Su entorno lo describe como un “flautista empedernido”. Entre 1998 y 2004 fue parte del Sistema de Orquestas de Venezuela. A pesar que su carrera musical no tuvo mayor éxito, en 2014 lanzó un disco titulado Gente de paz, con 13 canciones, previo a las fiestas navideñas.

Tiempo después, Nicolás Ernesto obtuvo el grado de economista en la Universidad Experimental de las Fuerzas Armadas. Según la agencia EFE, el plan de estudios de la carrera fue diseñado por Hugo Chávez.

El candidato a la Asamblea Nacional de Venezuela por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Nicolás Ernesto Maduro Guerra (C), hijo del presidente Nicolás Maduro, participa en un mitin de campaña en La Guaira, estado Vargas en Venezuela, el 29 de noviembre de 2020. Foto: AFP

Fiestas, dólares y oro

El mismo año en que su padre asumió el poder, Nicolás Ernesto Maduro Guerra fue ungido en el cargo de jefe del Cuerpo de Inspectores de la Presidencia, donde mantuvo un perfil discreto. Su tarea radicaba en controlar posibles especulaciones de precios entre empresarios.

Tras su paso como coordinador de la Escuela Nacional de Cine y director general de Delegaciones e Instrucciones Presidenciales de la Vicepresidencia, “Madurito” -que también engrosa la lista de sancionados por Estados Unidos- comenzó a tener más “labores políticas”, como un viaje a Argentina con dirigentes kirchneristas e incluso una travesía a Corea del Norte en julio de 2019. La visita a Pyongyang fue documentada en Instagram, misma plataforma desde la que emite su programa Maduro Guerra Live.

Según el diario El País, la divulgación de videos e imágenes no son algo nuevo para Maduro hijo. En 2015, en pleno declive económico, fue publicado un video en que se ve a Nicolás Ernesto siendo recibido en el matrimonio de un empresario con una “lluvia de billetes de dólares”. Dos años después, la prensa local aseguró que una mujer fue detenida después de tomar fotografías de “Nicolasito” en una primera comunión en Maracaibo. A pesar de estar en plena pandemia y cuarentena, la familia Maduro celebró este año el cumpleaños número 30 del sucesor en una multitudinaria fiesta, con bombos y platillos.

Nicolás Maduro Guerra, candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela e hijo del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, posa para una fotografía después de una entrevista, en La Guaira, Venezuela, el 3 de diciembre de 2020. REUTERS / Manaure Quintero

De acuerdo al periódico La Vanguardia, otra de las situaciones que envuelve la imagen del candidato son los presuntos negocios millonarios con la explotación de oro en minas ilegales que después habría vendido a través de un tercero.

Al igual que el padre, “Nicolasito” es una figura polarizadora. Después de tres años como constituyente, ahora Maduro Guerra busca dar un salto a la Asamblea Nacional, que serviría como un “trampolín” para futuros cargos. “No es casualidad que Nicolasito haya ganado protagonismo en las últimas semanas. La imagen que se construye alrededor del hijo evidencia la intención del chavismo de posicionarlo como un liderazgo emergente y de relevo en el proyecto en un proceso fraudulento”, dice a La Tercera el analista político venezolano Miguel Velarde.