General Iturriaga releva del mando a dos oficiales a cargo de instrucción militar en la que murió Franco Vargas en Putre

Este lunes, el comandante en jefe de Ejército, general Javier Iturriaga, se refirió por primera vez al fallecimiento del soldado Franco Vargas (18), quien hace nueve días perdió la vida en medio de una instrucción militar en Putre, Región de Arica.

Al respecto, informó que se resolvió relevar del mando a dos oficiales, un capitán y un teniente coronel –de los cuales prefirió reservar ambas identidades-, quienes fueron “indudablemente los comandantes directos que tuvieron participación en la campaña y en la ejecución de la marcha”.

“En beneficio de una mayor transparencia de la investigación en curso, especialmente en la investigación administrativa que busca determinar eventuales responsabilidades de mando, me he formado la convicción y he resuelto relevar del mando a los mandos directos del soldado fallecido: me refiero a su comandante de compañía y al comandante del batallón de instrucción en Pacollo”, declaró.

Ministro en visita

Al mismo tiempo, anunció y “concordó” con que el Ministerio Público Militar solicitará este martes a la Corte Marcial la designación de un ministro en visita para que continúe con la tramitación de la causa.

“Esto en el bien entendido que buscamos una mayor transparencia en lo que estamos haciendo, porque lo peor que puede pasar es que la ciudadanía pierda la confianza en su Ejército”, remarcó.

Cinco investigaciones

En el mismo tenor, precisó que hasta el momento son cinco las investigaciones en curso, tanto para determinar lo sucedido como para buscar responsabilidades.

La primera tiene que ver con el fallecimiento del soldado conscripto Franco Vargas, con el fin de determinar lo que efectivamente concurrió en acto de servicio, la cual “está próxima a ser concluida”.

En este caso, el general Iturriaga adelantó que una vez concluyan las indagaciones se espera que la madre de la víctima “pueda recibir los beneficios legales que le corresponden, situación que hoy día le fue comunicada personalmente a ella”.

Asimismo, hay otras dos investigaciones médicas que apuntan a dar cuenta de la situación de los dos soldados que permanecen en estado grave en el Hospital militar, especialmente por eventuales secuelas y beneficios legales que les correspondería.

También, detalló que hay otra indagación para determinar las condiciones sanitarias y medioambientales del predio y del campamento de instrucción en Pacollo.

Finalmente, las últimas dos investigaciones tienen que ver con precisar las responsabilidades de mando o responsabilidades administrativas si las hubiera y, otra que está en curso en la Fiscalía Militar.

“Recalcar que luego de estos tres días en Arica me he permitido formarme una claridad de lo sucedido, preliminarmente por supuesto, mientras las investigaciones avanzan. Sin dejar de lado la preocupación por las familias y muy atento a la evolución que han seguido las diferentes investigaciones de manera de ir adoptando decisiones oportunas sin esperar que estas finalicen si así lo requiere la situación”, sostuvo.

Cabe señalar que, desde el primer minuto, la madre de la víctima, Romy Vargas, ha insistido en que efectivos del Ejército serían los responsables del deceso de su hijo, descartando que la causa de muerte se trate de supuestos problemas respiratorios.

Directamente, la mujer acusa que el joven fue torturado, por lo que recalcó que la institución castrense estaría efectuando una serie de acciones para ocultar lo que realmente ocurrió.

Debido a esta situación, la Fiscalía Militar de Arica abrió una investigación, y a la vez el gobierno instruyó la realización de dos sumarios administrativos para esclarecer lo sucedido.

A la par, abogados del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público, considerando que al igual que el caso de Franco, otros 45 conscriptos se vieron afectados por un cuadro viral durante la instrucción militar, y adelantaron la presentación de una querella por apremios ilegítimos.

Cabe señalar que el director del Cesfam de Putre, Aldo Rivera, reveló esta tarde que el paciente fue recibido aquel día “sin previo aviso”, siendo trasladado en un vehículo militar. En ese momento, el equipo asistencial constató que el joven llegó “sin signos vitales y tampoco con respuesta a estímulos”.

Por lo anterior, se solicitó la concurrencia del médico de turno y tras seis ciclos de reanimación cardiopulmonar, el facultativo declaró el fallecimiento.