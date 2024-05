SML no hizo autopsia con estándares de muertes por torturas y Fiscalía analiza abrir investigación: el caso del conscripto muerto en Putre que tensiona al gobierno

Nueve días han pasado desde que Franco Vargas (18) falleció en medio de una instrucción militar en Putre, Región de Arica. Y desde el primer minuto, su madre, Romy Vargas, ha insistido en que efectivos del Ejército son responsables de su deceso.

Ha sostenido que no es cierto que el joven -que realizaba el Servicio Militar de manera voluntaria- haya muerto tras presentar problemas respiratorios. Según ella, su hijo fue torturado, por lo que ha recalcado que ahora la institución castrense está realizando una serie de acciones para ocultar lo que realmente ocurrió.

No tiene confianza en la investigación que abrió la Fiscalía Militar de Arica, ni en los sumarios que se ordenaron para esclarecer lo sucedido y eventualmente buscar responsabilidad. Y no es la única, pues el pasado viernes abogados del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) denunciaron lo ocurrido en Putre ante el Ministerio Público, pues además del caso de Franco, en medio de la instrucción otros 45 conscriptos se vieron afectados por un cuadro viral.

En base a ello es que, como pudo recabar La Tercera, la Fiscalía encabezada por Mario Carrera está analizando abrir una investigación paralela a la que lleva la justicia militar.

Esto, a pesar de que las primeras interpretaciones indicaban que este tipo de hechos debían recaer en la jurisdicción castrense. Y estaría justificado, como sostiene el jefe (s) de la Unidad de Protección de Derechos del INDH, David Bahamondes, porque el delito de apremios ilegítimos está tipificado en el Código Penal y corresponde que la justicia civil conozca de aquello.

“El instituto ha levantado información que es bastante consistente, en el sentido de que que aquí se han cometido hechos que son constitutivos de delito, concretamente apremios ilegítimos como primera calificación y, en ese sentido, nosotros no solo estamos motivados sino que obligados a actuar cuando se tiene conocimiento de violaciones a los derechos humanos”, sostuvo el abogado.

Por lo mismo, desde el INDH aseveraron que, además de la denuncia presentada, también ingresarán una querella en representación de algunos conscriptos que se vieron afectados, y no se descarta que sumen todos los casos y el de Franco Vargas.

Tensión en el gobierno

Ocurridos los hechos, el tema generó revuelo entre las autoridades de gobierno. Por lo mismo, rápidamente se le exigió al Ejército disponer acciones, y el lunes 29 de abril se iniciaron dos sumarios administrativos. Uno para verificar que el soldado murió en el cumplimiento de actos de servicio, lo que permitirá pagarle la pensión a su familia, y el segundo para dilucidar eventuales responsabilidades de mando que pudiesen concurrir. Junto con ello, se dispusieron todos los antecedentes a la Fiscalía Militar para que iniciara una investigación penal.

Pero eso no fue todo, ya que además desde la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas se requirió al Ejército informar respecto a las acciones ejecutadas por la institución para enfrentar la situación, generar una comunicación directa con la familia del joven fallecido e informar a la autoridad sobre acciones investigativas y futuras en el caso.

Por su parte, la ministra Maya Fernández tomó contacto directo con las familias de los conscriptos, instruyó acciones a la mencionada subsecretaría, y también ofició a la Corte Suprema a fin de que se disponga un ministro en visita extraordinario que pueda analizar el caso.

Aquello ocurrió el pasado 3 de mayo, mismo día en que la secretaria de Estado también ofició al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que se haga parte de la investigación iniciada.

De igual forma, luego de que los hechos fueran abordados en el comité político, durante esta jornada Fernández se reunió con la madre de Franco Vargas y con las de otros dos conscriptos a objeto de comunicarles formalmente las acciones que se han tomado desde la cartera.

Consultada al respecto de las disposiciones, la ministra Maya Fernández señaló que “dada la gravedad de los hechos, como ministerio hemos adoptado todas las medidas que están dentro de las facultades que nos otorga la ley. Hay investigaciones sumarias en curso, hay una investigación penal ante la Fiscalía Militar, hemos oficiado al Consejo de Defensa del Estado para que evalúe la presentación de acciones penales y, además, hemos solicitado a la Corte Suprema que designe a un ministro en visita de Corte de Apelaciones para conocer de estos hechos”.

Agregó, en la misma línea, que “como gobierno estamos comprometidos con las familias y con el estado de salud de los jóvenes afectados. Ante eventuales responsabilidades debe haber sanciones, no puede haber impunidad. Nos parece fundamental para dar tranquilidad a las familias y al país que todo lo ocurrido en ese ejercicio militar sea aclarado con total trasparencia y que se sancione a los presuntos responsables”.

Una autopsia en duda

De acuerdo con lo expresado por Romy Vargas, la autopsia que se le desarrolló a Franco fue uno de los elementos en que habría existido manipulación por parte del Ejercito. Puntualmente, advirtió que un funcionario militar ingresó al lugar donde el procedimiento se realizaba, contraviniendo protocolos establecidos.

Pese a ello, desde el Servicio Médico Legal (SML) descartaron esa información y al ser consultados por este medio indicaron que “a la autopsia no entró nadie externo, solo personal del SML”.

En todo caso, y a pesar de que la muerte de Franco Vargas se produjo mientras se encontraba bajo “custodia del Estado”, dependiendo del Ejército, en la autopsia no se aplicaron los estándares del Protocolo de Minnesota, que tiene por finalidad “proteger el derecho a la vida, así como promover la justicia, la rendición de cuentas y el derecho a una reparación por medio de una investigación eficaz de cualquier muerte potencialmente ilícita o donde exista sospecha de desaparición forzada”.

“Se hizo autopsia normal, con todos los protocolos internos de realización. Se aplica Protocolo de Minnesota cuando es solicitado por fiscalía. En este caso no se solicitó”, manifestaron desde el SML.

La situación, como han abordado diversos abogados expertos en derechos humanos, implicaría una vulneración del citado protocolo y existe jurisprudencia al respecto.

Así lo abordan, por ejemplo, Karinna Fernández y Pietro Sferrazza en la guía “Acceso a la justicia en casos de desapariciones forzadas y muertes ilícitas”, donde exponen: “En cuanto a los casos de muertes de personas acontecidas en lugares bajo la custodia del Estado, en la sentencia Noguera y otra vs. Paraguay, la Corte IDH consideró que respecto de dichas personas el Estado detenta una posición especial de garante, lo que implica el cumplimiento de diversos deberes a su respecto; entre otros, la salvaguarda de los derechos a la vida y a la integridad”.

Y ese caso, justamente, dice relación con la muerte de Vicente Noguera, un recluta que estaba cursando su servicio militar y falleció durante la noche mientras dormía en el dormitorio de un establecimiento militar.

114 conscriptos suspenden servicio

A raíz del caso, como informó el subsecretario, 114 conscriptos que realizaban el servicio militar en la Brigada Motorizada N° 24 “Huamachuco” determinaron dejar la institución.

Aquello, como explicó la autoridad en conversación con Cooperativa, en atención a “distintas causas, como médicas, económicas y por el shock que les ha producido esta desgracia”.

En el mismo sentido, hizo presente que se seguirán todas las acciones necesarias para esclarecer lo ocurrido y que las familias involucradas también pueden presentar las medidas que estimen convenientes, dado que los hechos escapan de lo normal.

“El tema de fondo es que lo que pasó no es normal, no es un fenómeno de la naturaleza que uno no puede hacer nada contra eso, esto no es normal y tiene causas por las cuales se produjo; es muy importante investigar esas causas, no solo para tomar las medidas, para cambiar los protocolos, cambiar los procedimientos, sino que si hay causas, también cuáles son los responsables”, indicó.