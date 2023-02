Perú: Boluarte sostiene que no puede liberar a expresidente Pedro Castillo

Presidenta de Perú, Dina Boluarte. Foto: Reuters

“Piden que se cierre el Congreso, yo no puedo cerrar el Congreso. Piden que haya asamblea constituyente, yo no puedo hacer una asamblea constituyente. Están pidiendo que libere al expresidente Pedro Castillo. Yo no puedo liberar a Pedro Castillo”, señaló la mandataria peruana en declaraciones a la prensa. Boluarte agregó que ella, el primer ministro o los ministros no tienen capacidad para resolver dichos puntos políticos.