Boluarte a horas de “Marcha Nacional” contra su gobierno: “Es una amenaza a la democracia”

La Presidenta de Perú, Dina Boluarte, en la antesala de la “Gran Marcha Nacional” contra su gobierno, manifestó que “es una amenaza a la democracia” y desafío a los sectores opositores al decir que “aquellos que tienen una agenda política, guárdensela para las próximas elecciones”.

La jornada de protestas, también conocida como la “Toma de Lima”, fue convocada para este miércoles 19 por agrupaciones sociales, sindicales, campesinas y estudiantiles, y junto con la capital peruana también se desarrollará en las diferentes regiones del país vecino.

Acompañada de sus ministros, la mandataria peruana se refirió a estas nuevas manifestaciones y que partieron a inicios del presente años tras la destitución del Presidente Pedro Castillo por instar a un presunto golpe de Estado y que significó que el izquierdista maestro rural se encuentre en prisión preventiva en una cárcel de Lima.

Las principales demandas de los movimientos sociales son la renuncia al cargo de Boluarte, la disolución del Congreso, llamado a elecciones generales anticipadas y justicia para las personas fallecidas por la represión policial y militar durante las protestas.

En medio del inquietante panorama en Perú, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un pronunciamiento precisando que “monitorea la situación del país y, en el marco de las protestas convocadas” en contra del gobierno de Boluarte.

Asimismo, el organismo internacional “recuerda las recomendaciones de su último informe y llama al Estado a observar los estándares interamericanos sobre protesta y derechos humanos y abrir canales de diálogo”.

“Actitud cínica, provocadora”

Algunos miembros del exgabinete del derrocado mandatario Pedro Castillo también han alzado su voz en contra de Boluarte.

Así ocurrió con la exprimera ministra Mirtha Vásquez, quien al referirse a la Presidenta afirmó en su cuenta de Twitter que “cada discurso de esta señora empeora la crisis. Con la misma actitud cínica, provocadora, deshumanizada. Hablando desconectadamente y divagando. ¡Entienda! Marchamos por Justicia; con su gobierno autoritario cómplice del Congreso corrupto. 19J por una salida política a esta crisis”.

A la vez, la congresista Sigrig Bazán dijo que “para Dina Boluarte, su gobierno es el ideal. Cómo se nota que ninguna región la recibe. Cómo se nota que no tiene idea de la miseria en la que sigue sumido el país. El pueblo le grita “renuncia”… y ella sigue sin entender…”.

Agregó que Boluarte se había convertido en “la máxima azuzadora de la marcha”. “Faltando un día desprecia a los críticos de su gobierno. Desprecia a las regiones. En un mensaje a la nación insulta a los deudos de las víctimas de su gobierno. Increíble que no comprenda el peso de lo que dice”, denunció Bazán.

La mandataria también debió responder a las acusaciones lanzadas por la excandidata presidencial Verónika Mendoza, quien la acusó de ser responsable de las 49 víctimas fatales en protestas.

“Respecto a la señora Verónika; yo creo que tendríamos que dejar de dar esos mensajes de odio al país. Los mensajes de los que aún se consideran líderes de un sector de izquierda tienen que ser basados en la verdad y no en esos mensajes odiadores que no ayudan a ese crecimiento democrático, y no sé si le ayude a ser mejores líderes”, aseveró.

El ministro de Economía, Alex Contreras intentó disuadir los manifestantes que participarán este miércoles 19 de julio en la Marcha Nacional en contra del gobierno de Dina Boluarte y afirmó: “Hemos vivido un periodo de conflictividad social. Y estas pérdidas han sido superiores incluso a las pérdidas del ciclón Yaku”.

“El costo de la conflictividad social fue equivalente a tres ciclones Yaku, y ese es un costo importante para el país”, aseveró.

Por último, Boluarte replicó a quienes piden su renuncia, diciendo que “aquellos que tienen una agenda política, guárdensela para las próximas elecciones”.