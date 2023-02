Presidente Biden reitera que Ucrania no necesita “por ahora” aviones de combate F-16

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó el viernes que Ucrania no necesita “por ahora” aviones de combate F-16, rechazando así la petición de su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, en el día que se cumple el primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania.

A pesar de las reiteradas peticiones de Zelensky a Estados Unidos y a otros aliados para que suministren cazas para que las tropas ucranianas puedan defender el espacio aéreo ucraniano ante la esperada ofensiva rusa de primavera, Biden rechazó la petición, según ha afirmado en una entrevista con la cadena ABC News.

“No, ahora no necesita F-16 (...) No hay base sobre la cual haya una razón, según nuestro Ejército ahora, para proporcionar F-16″, aseveró el mandatario estadounidense al ser consultado si Ucrania necesita aviones de combate, sin cerrar la puerta, no obstante, a que Estados Unidos los suministre en un futuro.

Anteriormente, Biden confesó que mantuvo una reunión en Kiev con Zelensky en la que ambos presidentes conversaron sobre el envío de estos aviones de combate, aunque rechazó dar más detalles apelando a que fue una discusión “privada”, según informó la Casa Blanca en un comunicado.

Sin pruebas de armas chinas a Rusia

El presidente de Estados Unidos también informó de que habló con el presidente chino Xi Jinping, sobre las consecuencias que tendría el envío de armas letales a Rusia.

“Tuve una larga conservación con Xi sobre esto en verano. Le dije: ‘Mira, esto no es una amenaza, es sólo una declaración’. Cuando, de hecho, los europeos vieron lo que estaba ocurriendo y los estadounidenses vieron lo que estaba ocurriendo en Rusia, en Europa, ¿adivinen qué? Seiscientas empresas se retiraron y se fueron”, ha dicho Biden en declaraciones a la prensa.

“Le dije: ‘Usted me aseguró que el futuro de China depende de la inversión del mundo occidental. Eso importa’”, remarcó el mandatario estadounidense, descartando que por el momento existan pruebas que demuestren que Beijing haya suministrado armas letales a Moscú.