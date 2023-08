Sitio web de la corte de Georgia publica brevemente y elimina un documento sobre posibles cargos de Trump

El sitio web de la corte del condado de Fulton, Georgia, publicó brevemente el lunes un documento que enumera varios cargos penales contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que parecían estar relacionados con sus intentos de anular su derrota en las elecciones de 2020 en el estado, antes de retirar el documento sin explicación.

La oficina del fiscal de distrito del condado de Fulton dijo en un comunicado que no se habían presentado cargos contra Trump.

La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, habla en una conferencia de prensa en Atlanta, Georgia, el 11 de mayo de 2021. Foto: Reuters

El documento estaba fechado el 14 de agosto y nombraba a Trump, citando el caso como “abierto”, pero ya no está disponible en el sitio web de la corte. Reuters no pudo determinar de inmediato por qué se publicó o eliminó el artículo. “El informe de Reuters de que se presentaron esos cargos es inexacto. Más allá de eso, no podemos comentar”, dijo un portavoz de la oficina del fiscal de distrito.

Una acusadora de Georgia, la fiscal de distrito Fani Willis, ha estado investigando si Trump y sus aliados intentaron anular ilegalmente los resultados de las elecciones estatales de 2020 y se espera que soliciten una acusación de un gran jurado esta semana.

Si Trump es imputado en Georgia, sería su cuarta acusación en menos de cinco meses, y la segunda que surge de sus esfuerzos por anular su derrota ante Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020.

Funcionarios refuerzan la seguridad alrededor del Palacio de Justicia Lewis R. Slaton, mientras Atlanta se prepara para una posible acusación penal de Donald Trump por sus intentos de anular su derrota electoral en Georgia. Foto: Reuters

La oficina del secretario del condado de Fulton no pudo ser contactada de inmediato para hacer comentarios sobre el informe del expediente. Los representantes del condado y Trump tampoco pudieron ser contactados de inmediato para hacer comentarios.

El documento de dos páginas cita la “Violación de la Ley de Georgia Rico (Organizaciones corruptas e influenciadas por mafiosos)”, “Solicitud de violación del juramento por parte de un funcionario público”, “Conspiración para cometer declaraciones y escritos falsos” y “Conspiración para cometer falsificación en el Primer Grado”, entre otros cargos enumerados.