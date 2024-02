Tiroteo en metro de Nueva York deja un muerto y cinco heridos

hace 38 minutos Tiempo de lectura: 1 minuto

La policía acordona una estación del Metro de Nueva York tras el tiroteo. Foto: Reuters

Una portavoz del Departamento de Policía neoyorkino dijo que no se habían producido detenciones por la balacera y que no estaba claro en qué estado se encontraban los lesionados. Medios de comunicación locales informaron de que los heridos no corrían peligro de muerte.