Agencias de espionaje de EE.UU.: Putin no ordenó directamente la muerte de Navalny en febrero

La muerte de Alexei Navalny en febrero en una colonia penal del Ártico provocó una nueva ola de sanciones dirigidas a la economía rusa, trastornó delicadas negociaciones para el intercambio de prisioneros entre Rusia y Occidente y dejó en desorden a la limitada oposición rusa.

Es posible que el presidente ruso Vladimir Putin no hubiera planeado que esto sucediera cuando sucedió.

Las agencias de inteligencia estadounidenses han determinado que Putin probablemente no ordenó que Navalny fuera asesinado en el notoriamente brutal campo de prisioneros en febrero, dijeron personas familiarizadas con el asunto, un hallazgo que profundiza el misterio sobre las circunstancias de su muerte.

La evaluación no cuestiona la culpabilidad de Putin por la muerte de Navalny, sino que concluye que probablemente no la ordenó en ese momento. El hallazgo es ampliamente aceptado dentro de la comunidad de inteligencia y compartido por varias agencias, incluida la Agencia Central de Inteligencia, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional y la unidad de inteligencia del Departamento de Estado, dijeron las fuentes.

A algunas agencias de inteligencia europeas se les ha informado de la opinión de Estados Unidos. Ciertos países siguen siendo escépticos de que Putin no haya tenido participación directa en la muerte de Navalny, según funcionarios de seguridad de varias capitales europeas. En un sistema tan estrictamente controlado como la Rusia de Putin, es dudoso que Navalny pudiera haber sufrido daño sin el conocimiento previo del presidente, dijeron esos funcionarios europeos.

Yulia Navalnaya, la viuda de Alexei Navalny, hace un gesto después de pasar el punto de control en la embajada rusa en el último día de las elecciones presidenciales en Rusia, en Berlín, Alemania, el 17 de marzo. 2024. Foto: Reuters

El presidente Joe Biden y otros líderes mundiales han culpado a Putin en última instancia por los años en que el Kremlin ha atacado a Navalny, incluso al supuestamente intentar asesinarlo en 2020 y enviarlo a un gulag remoto. “No se equivoquen. Putin es responsable de la muerte de Navalny”, dijo Biden después de que el mundo se enteró de la muerte.

Pero Estados Unidos ahora cree que Putin no planeó el momento de su desaparición.

Los aliados de Navalny insisten en que su muerte fue orquestada por el Kremlin. En una declaración, Leonid Volkov, antiguo aliado de Navalny, rechazó la evaluación de la comunidad de inteligencia estadounidense por considerarla ingenua.

Aquellos que afirman que Putin no estaba al tanto “claramente no entienden nada sobre cómo se maneja la Rusia moderna”, dijo. “La idea de que Putin no esté informado y no apruebe el asesinato de Navalny es ridícula”.

Slawomir Dębski, director del Instituto Polaco de Asuntos Internacionales, un think tank de Varsovia cercano a la presidencia de Polonia, puso en duda la evaluación de la comunidad de inteligencia estadounidense. “Navalny era un prisionero de gran valor político, y todo el mundo sabía que Putin estaba personalmente involucrado en su destino. Las posibilidades de que se produzca este tipo de muerte no deseada son bajas”, afirmó.

La evaluación de Estados Unidos se basa en una variedad de información, incluida cierta inteligencia clasificada, y un análisis de hechos públicos, incluido el momento de su muerte y cómo eclipsó la reelección de Putin, dijeron algunas de las personas.

Las fuentes que hablaron con The Wall Street Journal no especificaron si el gobierno de Estados Unidos había evaluado cómo murió Navalny, y es posible que las circunstancias exactas de su muerte nunca se establezcan por completo. No se pudo determinar si las agencias de inteligencia habían desarrollado explicaciones alternativas para la muerte de Navalny.

El presidente ruso Vladimir Putin preside una reunión sobre cuestiones económicas a través de un enlace de video en la residencia estatal Novo-Ogaryovo en las afueras de Moscú, el 27 de abril de 2024. Foto: Reuters

Como era la última figura de la oposición dentro de Rusia con suficiente peso político para ser visto como un posible líder, su muerte pareció marcar la culminación de una larga campaña del Kremlin para matar o forzar al exilio a cualquier posible alternativa a Putin. Desde la invasión de Ucrania, una serie de otros rusos han fallecido en circunstancias inusuales en tres continentes.

Las evaluaciones de inteligencia a menudo se basan en un mosaico de componentes informativos fragmentarios y con frecuencia dependen de una combinación de detalles clasificados y flujos de datos de fuente abierta o disponibles públicamente.

La Oficina del Director de Inteligencia Nacional, que supervisa las agencias de inteligencia estadounidenses, declinó hacer comentarios sobre el tema. Un representante de la embajada rusa en Washington no respondió a una solicitud de comentarios.

El servicio penitenciario de Rusia dijo el 16 de febrero que Navalny quedó inconsciente después de un paseo por la colonia penal donde cumplía condena. El comunicado dice que los médicos llegaron para reanimarlo, pero no pudieron y murió.

Apenas una semana antes de su muerte, Biden y el canciller alemán Olaf Scholz habían discutido una posible propuesta para un intercambio de prisioneros que podría haber liberado a Navalny, junto con los estadounidenses detenidos en Rusia. Entre ellos se incluyen el periodista del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, y el exmarine estadounidense, Paul Whelan, quienes han sido designados como detenidos injustamente por el gobierno de Estados Unidos, que ha dicho que está trabajando para negociar su liberación.

A cambio, el Kremlin quería a Vadim Krasikov, un agente de inteligencia ruso condenado en Alemania por asesinar a un disidente georgiano.

La Fundación Anticorrupción, fundada por Navalny, ha dicho que fue asesinado después de que Putin se diera cuenta de ese posible intercambio de prisioneros y actuara para impedirlo. La jefa de investigaciones del grupo, Maria Pevchikh, dijo que la fundación había estado involucrada en los esfuerzos para lograr la libertad de Navalny.

El presidente estadounidense Joe Biden se reúne con el canciller alemán Olaf Scholz en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, el 9 de febrero de 2024. Foto: Reuters

Putin dijo en comentarios en marzo que había aceptado la idea de un intercambio entre Navalny y personas detenidas en Occidente días antes de la muerte de Navalny. El líder ruso señaló que la única condición era no regresar nunca a Rusia.

El Kremlin ha negado la participación del Estado en la muerte y el envenenamiento previo de Navalny.

Gershkovich, quien estaba acreditado como corresponsal extranjero por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia en el momento de su detención, ha estado detenido durante más de un año por una acusación del FSB de que participó en espionaje, una acusación que el Journal, el gobierno de Estados Unidos y él niegan con vehemencia. El martes, un tribunal de Moscú rechazó una apelación contra su detención, lo que significa que se espera que permanezca en prisión al menos hasta el 30 de junio.

Whelan, un ejecutivo de seguridad corporativa de Novi, Michigan, ha estado detenido en Rusia desde finales de 2018 por cargos de espionaje que él, su familia y el gobierno de Estados Unidos niegan. Fue declarado culpable de los cargos en 2020 y sentenciado a cumplir 16 años en una colonia penal.

Alexei Navalny, el fallecido líder opositor ruso.

Navalny, que tenía 47 años cuando murió y estaba en prisión desde 2021, fue la cara visible de la resistencia dentro de Rusia a lo que él y sus partidarios dijeron que era el gobierno cada vez más autoritario y corrupto de Putin. Había estado cumpliendo tres sentencias de prisión por un total de más de 30 años por cargos que él y sus partidarios dijeron que eran inventados.

Navalny fue detenido después de regresar a Rusia desde Alemania, donde se había recuperado de lo que los médicos alemanes dijeron que era un envenenamiento con un agente nervioso de la era soviética, Novichok. El gobierno de Estados Unidos y los investigadores independientes culparon del envenenamiento al Kremlin.

Su muerte se produjo meses después de que se había saltado una serie de citas en la corte y parecía haber desaparecido, solo para aparecer en una colonia penitenciaria conocida como el Lobo Polar, en la remota región ártica de Yamalo-Nenets, una zona extremadamente fría, muy aislada y de difícil acceso.

En diciembre, apareció en las redes sociales y mostró su humor típicamente mordaz, diciéndoles a sus seguidores: “Soy su nuevo Santa Claus”.