Viajes en un mundo posterior a la pandemia del coronavirus

Repensar viajes por Europa

Se espera un enfriamiento del romance con las capitales europeas y que exista un nuevo cariño por las ciudades menos pobladas con grandes ofrecimientos culturales. “Yo le pondría un ojo a Lyon y Hamburgo”, dijo la escritora de viajes británica Annie Fitzsimmons, que también prevé un redescubrimiento de las islas europeas menos pobladas. Entre ellas se encuentra la isla alemana de Sylt, de 37 kilómetros.

Imagen aérea de Hamburgo, Alemania. Foto: Reuters

Alaska da señales

El severo impacto de la pandemia añadirá una urgencia similar al “miedo a perderse algo” a las listas de deseos personales. El aire fresco de Alaska y Montana los impulsará como centros atractivos para los turistas, dice Erin Francis-Cummings, director ejecutivo de la empresa de información de viajes Destination Analysts.

Comida esotérica

Numerosos viajeros culinarios buscarán las Islas Feroe, prevé la productora de televisión Irene Wong, que viaja por el mundo grabando programas de cocina. Una ventosa isla entre Escocia e Islandia, ofrece una cocina única centrada en los mariscos, los productos lácteos y las verduras resistentes al clima. “Cualquier lugar que queda tan lejos y es de difícil acceso es lo que emociona más a las personas”, dijo Wong.

El pueblo de Kvivik, en las Islas Feroe. Foto: EFE

Un rápido check-in

“En 10 años, su cara podría ser su pasaje de avión”, dijo Andrew O’Connor, vicepresidente de aeropuertos y fronteras de SITA, un proveedor de tecnología de la información con sede en Suiza. El software biométrico instalado en las cámaras de video de la terminal reconocerá y hará coincidir sus características con su vuelo mientras evalúa sus riesgos de seguridad y salud, lo que permite a la mayoría de los viajeros pasear sin obstáculos desde el check-in hasta la puerta.

Pagaremos por la higiene

Los viajeros germofóbicos podrían tener la opción de pagar más por tener acceso a la “clase higiénica”, una cabina premium que viene con un estándar más alto de limpieza, según Christopher Schaberg, autor de los libros Airportness y Grounded: Perpetual Flight … and then the pandemic, que será publicado a fines de otoño (boreal). Aunque los filtros de aire compartidos por igual seguirán haciendo el trabajo real para prevenir enfermedades, estos asientos de mayor precio vendrán con una desinfección más frecuente y aerosoles perfumados.

Navegaremos por el Ártico

A medida que los barcos de placer superan la pandemia e implementan nuevos protocolos de salud, espere ver nuevos destinos. La especialista en la industria de cruceros Clare Weeden ve un crecimiento masivo en los viajes a través del Paisaje del Noroeste de Canadá de pasajeros ansiosos por ver osos polares y otras especies del Ártico antes de que desaparezcan.

Tours alternativos

Las ofertas de recorridos por la ciudad con perspectivas minoritarias florecerán, predice la consultora de viajes culturales Norie Quintos. Las giras del Partido Pantera Negra en Oakland y las exploraciones de los barrios judíos jasídicos de Brooklyn aumentarán en número. “Los viajes que hacen que la gente piense solo crecerán en popularidad”, dijo Quintos.

Propina a robots

Los hoteles se convertirán en lugares aireados con Inteligencia Artificial, dijo la profesora Stephani Robson de la Escuela de Administración Hotelera de Cornell. Los lobbies abiertos serán la norma, y desaparecerá el desorden y el alboroto. También serán desterrados las cafeteras y los minibares. Cualquier cosa difícil de limpiar en una habitación de la era posterior a la pandemia será considerada sospechosa. Los robots estarán presentes pero serán discretos, aspirando los pasillos a las 2 a.m.

Mochilas flotantes

El director ejecutivo de Roam Luggage, Larry Lein, imagina chorros de aire que reemplacen las ruedas de las mochilas. Los sistemas de seguimiento incorporados harían que la mochila se comunique con su teléfono para que el equipaje flotante lo siga mientras camina.

Los leopardos serán aún más importantes

Peter Fearnhead, director ejecutivo de African Parks, una organización sin fines de lucro que administra 18 parques nacionales y reservas, dijo que los países que combinan la buena gobernanza con la conservación se convertirán en las estrellas del mañana. Destacan dos de Fearnhead: Benin y Malawi. El primero, ubicado en África occidental, está desarrollando los Parques Nacionales Pendjari y W, que cuentan con elefantes y leones, mientras que Malawi, en el sureste de África, está preparando reservas con rinocerontes y leopardos.