Zelensky realiza la mayor purga en su gobierno mientras Occidente alista entrega de tanques estratégicos

El Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunció este martes en un comunicado el cese y dimisión de varios altos cargos, entre los que se encuentran viceministros, gobernantes e incluso el propio asesor del mandatario, como parte de una reestructuración del gobierno, donde varios de los afectados estaban relacionados a escándalos y acusaciones de corrupción.

Esta ola de exoneraciones constituye la mayor reorganización de la cúpula del país desde el inicio de la guerra, y ocurre durante un momento vital para Ucrania, la cual busca su adhesión a la OTAN y la entrega de armamento militar por parte de Occidente.

Esta reorganización se llevó a cabo poco después de la detención del viceministro de Infraestructuras y Desarrollo Comunitario, Vasil Lozinski, por parte de la policía anticorrupción ucraniana, acusado de haber aceptado sobornos por US$ 400.000 en la importación de generadores eléctricos en septiembre de 2022, tiempo en el que Ucrania sufría constantes apagones debido a los ataques rusos.

Al mismo tiempo del arresto de Lozinski se publicó una investigación periodística del medio ucraniano NZ, que acusaba al Ministerio de Defensa de comprar alimentos para el Ejército con sobreprecio, indicando que pagaban a los proveedores casi el triple del costo original. Esto fue negado por el jefe de la cartera, Oleksii Reznikov, quien señaló que las acusaciones eran “infundadas” y un “ataque informativo” para deteriorar la confianza hacia el ministerio, razón por la que abrirán una investigación sobre “difusión de información engañosa”.

“El ministerio compra los productos pertinentes mediante el procedimiento que establece la ley”, expresó Reznikov en su defensa.

El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksii Reznikov, durante una reunión en la base de Ramstein, en Alemania, el 20 de enero de 2023. Foto: AP

Como consecuencia de esto, el viceministro de Defensa, Viacheslav Shapovalov, quien además era responsable del suministro de víveres y equipo del Ejército, dejó su cargo debido a las acusaciones de corrupción que se le adjudicaron. Sin embargo, el Ministerio de Defensa negó esto y consideró la decisión de Shapovalov como un gesto para mantener la confianza en el departamento.

Frente a este escenario, Zelensky emitió un comunicado la noche del lunes, en el que anunció una remodelación de la cúpula militar, refiriéndose a los escándalos del Ministerio de Defensa y las medidas que tomaría para erradicar la corrupción dentro de los altos cargos.

“Quiero que esto sea una señal para todos sobre que estas acciones o comportamientos violan el principio de justicia. Por supuesto, nuestro foco principal son los asuntos de defensa, la política exterior y la guerra, pero eso no significa que no vea u oiga lo que se dice en los distintos niveles de la sociedad”, declaró Zelensky. Junto con agregar que realizarían “cambios necesarios y potentes” dentro del gobierno, anunció la prohibición hacia los funcionarios de salir de Ucrania por razones que no tuvieran relación con las necesidades del Estado.

Bajas sensibles

Tras el comunicado de Zelensky, las bajas en su gobierno no se hicieron esperar. Kyrylo Tymoshenko, asesor de la oficina del presidente y quien colaboró con él durante su campaña en 2019, pidió su destitución, la cual fue aceptada por el mandatario. Aunque no se especificó la razón detrás de su dimisión, se sospecha que fue por las acusaciones sobre su vínculo con una red de sobornos relacionados a contratos de obras públicas en Dnipropetrovsk, lugar de origen de Tymoshenko.

Poco después de la renuncia de Tymoshenko, la Fiscalía General de Ucrania reportó a través de Telegram la dimisión del fiscal general adjunto Oleksiy Symonenko, cuyo motivo no fue detallado. Dentro del caso, Pravda publicó que la fiscalía le habría pedido la renuncia a Symonenko cuando se descubrió que a finales de 2022 viajó a España con su familia para celebrar las festividades de fin de año, actividad que tenía prohibida, además de usar un auto perteneciente a un empresario ucraniano acusado de evasión fiscal.

Junto a estos casos se anunció el cese de cinco viceministros y cinco gobernadores por decreto del presidente. Dentro de los viceministros se encuentra el propio Shapovalov, la viceministra de Política Social, Vitali Muzichenka, y los viceministros de Desarrollo Ivan Lukerya y Viachelsav Negoda, quienes anunciaron su renuncia a través de Facebook.

En cuanto a los gobernadores regionales, el ministro de gobierno Oleh Nemchinov informó de las destituciones de los encargados de Kiev, Sumy, Zaporiyia, Kherson y Dnipropetrovsk, regiones que han sido fundamentales en el desarrollo de la guerra en Ucrania.

Respecto a la reorganización del gobierno, el asesor de la Presidencia, Mykhailo Podolyak, habló sobre la importancia de tratar estos casos durante un período como el que vive el país actualmente. “No se hará la vista gorda. Durante la guerra, todos deben entender su responsabilidad. El presidente ve y escucha a la sociedad y responde directamente a una demanda clave del público: justicia para todos”, declaró Podolyak en su cuenta de Twitter.

Esta situación resulta preocupante para Ucrania, ya que, además de revivir uno de los problemas que azota al territorio desde su separación de la URSS, mancha su imagen en un momento crucial de la guerra, donde la nación busca adherirse a la OTAN y recibir ayuda militar de los países de Occidente.

Leopard 2 y Abrams M1

Sin embargo, a pesar de los escándalos que rodean a Ucrania últimamente, las naciones occidentales parecían estar cerca el martes de un acuerdo diplomático para suministrar una cantidad significativa de estratégicos tanques de combate a Kiev.

La revista de noticias alemana Der Spiegel reportó el martes por la noche que el canciller Olaf Scholz decidió enviar tanques Leopard 2 a Ucrania y permitir que otros países, como Polonia, lo hagan.

El canciller de Alemania, Olaf Scholz, frente a un tanque Leopard 2, dando un discurso durante su visita a una base militar en Bergen, el 17 de octubre de 2022. Foto: Reuters

Sin embargo, un portavoz del gobierno alemán se negó a comentar. El Ministerio de Defensa no estuvo disponible de inmediato para ofrecer comentarios, indicó Reuters.

Polonia dijo que había enviado formalmente una solicitud al gobierno alemán para que le permitiera enviar algunos de sus tanques Leopard a Ucrania, acercando a Berlín a una esperada decisión sobre permitir la reexportación del tanque pesado de la OTAN. “Espero que la respuesta de Alemania llegue rápidamente, porque ello se están retrasando, eludiendo, actuando de una manera que es difícil de entender”, dijo el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, en una conferencia de prensa.

En tanto, autoridades estadounidenses dijeron a Reuters que Washington podría abandonar su oposición a enviar algunos de sus tanques Abrams M1, en un comentarios que apuntaba a respaldar los procedimientos en Alemania. Sin embargo, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, rehusó confirmar el posible envío de carros de combate.

“No vamos a adelantarnos a ningún anuncio potencial de otros aliados y otros socios, no vamos adelantar nada más de lo que debamos decir”, aseguró Price durante una conferencia de prensa este martes, según consignó cadena CNN.

Si bien el Abrams se considera menos adecuado que el Leopard para Ucrania debido a su alto consumo de combustible y su dificultad de mantenimiento, la medida podría alentar a Alemania a proporcionar los Leopard, indicó Reuters

Kiev ha estado pidiendo durante meses tanques occidentales que dice que necesita desesperadamente con el fin de dar a sus fuerzas la potencia de fuego y la movilidad para atravesar las líneas defensivas rusas y recuperar el territorio ocupado. Los legisladores socialdemócratas de Scholz se han contenido, desconfiados de los movimientos que podrían impulsar a Rusia a intensificar la guerra, y consideran como un riesgo que la OTAN se vea involucrada en el conflicto.