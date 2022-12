Zoran Milanović, Presidente de Croacia: “La guerra ucraniana va a marcar al mundo, y será un quiebre frente a lo que era hasta las últimas décadas”

Con un público compuesto por académicos, miembros de la comunidad croata en Chile y autoridades, el Presidente de Croacia, Zoran Milanović, expresó sus preocupaciones por la guerra ruso-ucraniana y sus críticas a la comunidad europea organizada al alero de la Unión Europea.

“Tenemos una población de casi cuatro millones de habitantes, y hablar de geopolítica y la economía es un tema enorme”, inició el mandatario en la conferencia organizada por la Universidad de Chile llamada “Geopolítica y su impacto en la Economía”. Milanović, cuyo país es miembros de la Unión Europea desde 2013, aseguró que “como país, hemos tenido una sobrecarga con la cantidad de contenido histórico vivido durante el último siglo y los últimos años”. No muchos años atrás, Croacia declaraba su independencia. Era 1991, y recién cuatro años después se oficializaba su autonomía. Zoran Milanović es el quinto mandatario electo desde que se instauró la República de Croacia.

Es por ese motivo que, con el recuerdo de la guerra aún presente, el mandatario dijo que la situación geopolítica actual, con Rusia, Estados Unidos y China intentando posicionarse como líderes, “es amenazante, peligroso y necesita de una solución rápida”, agregando que “su impacto en la economía, especialmente en la situación de Europa Central y del Este, va a ser enorme”.

El Presidente chileno Gabriel Boric, a la derecha, estrecha la mano de su homólogo croata Zoran Milanović tras una reunión en La Moneda. Foto: AP

En la misma línea, el político liberal, según se autodenominó, aseguró que “la guerra ucraniana va a marcar al mundo, y será un quiebre frente a lo que era hasta las últimas décadas”. Para el mandatario, los efectos prácticos se verán en la economía, donde “los petrodólares probablemente no van a ser lo que solían ser y con lo que solíamos vivir. Esto será una reposición del orden mundial”, donde China, “siendo enorme y distinta de los europeos”, jugará un rol clave.

Con una mirada crítica de la situación, Zoran Milanović argumentó que no ve una posible solución donde un ente externo, como la Organización de Naciones Unidas o cualquier otro, logre disuadir a Estados Unidos o Rusia de frenar el conflicto. “Los estadounidenses seguirán siendo tan pragmáticos como siempre, al igual que los rusos hasta cierto punto, y ambos seguirán sus intereses propios. Es así de sencillo, y es así de terrible también. No hay ninguna forma para obligar a esos dos países para que hagan algo que no les agrade individualmente”, dijo ante la audiencia.

“¿Qué tipo de negociación implica eso? Algo que complazca a Rusia y que no desagrade demasiado a Estados Unidos, o al revés. No veo otra alternativa o salida. Estamos sangrando dinero, que no es un problema menor. Estamos drenando nuestros recursos militares, y cuando hablo de nosotros me refiero a Occidente”, agregó el político y abogado de profesión.

Sin embargo, su postura escéptica también aplica a la Unión Europea. Consultado por su visión ante la efectividad de la integración en su continente, el mandatario respondió de forma ácida al asegurar que “no existe tal cosa como una comunidad europea”. Para Milanović, es “una locura hablar de comunidad europea”, incluso deslizando la teoría de que se creó para mantener el estatus quo de países ricos y “no tan ricos”.

“Considerando que nací y me crie en Yugoslavia”, partió el mandatario, “apenas logró nada”, dijo de forma tajante. “La idea era aumentar los estándares entre las naciones y armonizar entre los más y menos desarrollados”. Sin embargo, el líder croata agregó que “las diferencias siguen prácticamente iguales, y desafío a que alguien me desafíe. Los países ricos siguen siendo más ricos. No hay países realmente pobres, pero los de la base apenas se movieron. Alguien cínico diría que los países más fuertes lo hicieron para que se mantenga la diferencia entre los ricos y los no ricos”, finalizó.