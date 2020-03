Alcalde de Estación Central advierte que ordenará el cierre temporal de terminales de buses si no instalan barreras sanitarias

El alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, señaló hoy que ordenará el cierre temporal de los terminales de buses de su comuna si no instalan barreras sanitarias en esos lugares, en el marco de las medidas para evitar la propagación del coronavirus.

"Me reuní con los operadores de terminales de Estación Central y tomamos algunas medidas extraordinarias, por ejemplo, sanitizar los buses y los terminales, retirar las frazadas y almohadillas de los buses de largo alcance, fortalecer la venta on line y hacer la lista de pasajeros independiente del rango de alcance. Pero esas medidas no son suficientes. Hace dos semanas estamos conversando con diversas autoridades para fijar un criterio con respecto a los terminales de buses. Es absolutamente necesario tener barreras sanitarias o puestos sanitarios en los terminales de buses”., dijo el edil.

Delgado dijo que hasta la fecha no ha tenido respuestas de las autoridades sobre esto. “Hasta la fecha no hemos tenido ninguna respuesta. Si eso no ocurre en los próximos días, como alcalde de Estación Central voy a hacer todo lo posible, incluso, para llegar al cierre temporal de estos terminales”, dijo.

“Necesitamos tener puestos sanitarios para poder controlar a todos los pasajeros que suben o bajan de los buses. No puede ser que los buses se estén devolviendo a las carreteras, a su lugar de origen y después no haya control de las personas que van adentro”, aseguró.