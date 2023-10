Boric dice que están trabajando “para evitar la pérdida del año escolar” en Atacama, pero que depende “de una visión común de todos los actores”

El Presidente Gabriel Boric está cumpliendo su primera visita oficial a la Región del Biobío y desde ahí se refirió esta tarde a la crisis en que está inmerso el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Atacama, cuyos profesores están a punto de cumplir dos meses en paro, dejando 46 establecimientos educacionales y 30 mil alumnos sin clases.

El Ministerio de Educación elaboró un plan para el retorno y recuperación de clases en los establecimientos públicos de las cinco comunas afectadas (Copiapó, Caldera, Tierra Amarilla, Chañaral y Diego de Almagro) que los profesores no aceptan, y la noche del domingo el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, hizo un llamado a los docentes a retomar las clases este jueves 2 de noviembre, señalando que no veía “ninguna razón” para mantener el paro. Pero los docentes se negaron por aún “no están las condiciones mínimas habilitantes”.

Boric señaló que el gobierno está muy preocupado y ocupado por la crisis que se vive en la zona, “que es expresión de una crisis más profunda en materia de educación pública y que tenemos el deber de revertir, y ojalá que esto sea una cruzada nacional que vaya más allá de cualquier tipo de interés o diferencia política de cualquier tipo”.

En ese sentido, el Mandatario manifestó que están trabajando “para evitar la pérdida del año escolar, pero también eso depende de que haya una visión común de todos los actores en este conflicto. Acá lo peor sería perder el año escolar, y no les quepa duda que estamos poniéndole todo el esfuerzo para que haya una solución concreta y no promesas respecto al tema de infraestructura”.

Tal como lo ha hecho el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, Boric dijo que ya hay obras en ejecución, “se iniciaron la semana pasada y no es promesa, y siguen entrando nuevos establecimientos en intervención estos días. Ya se han intervenido más de 30 establecimientos en Atacama según el informe de la DEP (Dirección de Educación Pública), incluso en algunos casos las obras ya terminaron, dos ya están terminados y dos más debieran terminar el día de hoy. Esto demuestra que se están tomando acciones concretas”.

También el Presidente ahondó en la conversación que sostuvo el lunes con Cataldo: “Tuve una larga reunión con él en la que me dio cuenta de cómo se está avanzando en el plan de trabajo conjunto entre el ministerio, el gobierno regional y también empresas privadas que están aportando. Y he visto que el aporte y el vínculo de los parlamentarios que han podido ser en parte de gran ayuda para poder avanzar en esta solución”.

Y añadió: “Este es un tema de arrastre, estructural, en donde nosotros también y hoy día somos los responsables de solucionarlo. Yo en eso no le voy a hacer el quite a los problemas y creo que el ministro Cataldo, lo conversé con él, lo está abordando con todas las herramientas que tiene, de hecho ayer logramos acordar una reasignación presupuestaria para poder enfrentar parte de la deficiencias en particular en infraestructura que tienen los establecimientos en Atacama”.

Finalmente, el Presidente Boric hizo un llamado para que “todos nos pongamos detrás del mismo objetivo que es fortalecer la educación pública y sacarla de la crisis en que está” y señaló que se harán todas las modificaciones que haya que hacer al nuevo sistema de nueva educación pública “porque claramente hay errores de diseño que son importantes y que no se puede continuar así tal cual como está”.