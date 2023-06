Boric se compromete a enviar un proyecto de ley durante el segundo semestre para modificar la Ley Antiterrorista

Esta tarde, el Presidente Gabriel Boric se comprometió a enviar un proyecto de ley durante el segundo semestre de este año, con un paquete de medidas para modificar la actual legislación antiterrorista con la que cuenta Chile, que -a juicio del gobierno- se trata de una ley “ineficaz”.

Según ha explicado la propia ministra del Interior, Carolina Tohá, en sus querellas por acciones de esta naturaleza, el Ejecutivo no ha invocado este tipo penal porque se trata de -argumentan- una figura penal en desuso, ya que es difícil acreditar la conducta terrorista en tribunales. Entonces, aseguran, es más efectivo perseguir por delitos comunes.

“Los países modernos que han tenido expresiones de este tipo cuentan con leyes antiterroristas modernas y “El problema de la ley que hoy día tiene Chile es que es ineficaz, y no solo es ineficaz sino que cuando ha sido utilizada Chile ha sido condenado por organizaciones internacionales por el mal uso que se le ha dado”, planteó el Presidente Boric.

Acto seguido, anunció que durante el segundo semestre se enviará al Congreso un proyecto de ley para modificar la actual legislación. “Nosotros no estamos en contra de tener una legislación antiterrorista, tenemos que tener una buena, moderna y eficaz; y por eso como gobierno nos hemos comprometido a ingresar un paquete de modificaciones a la actual legislación durante el segundo semestre, este es un problema que se ha debatido largamente en otros países, por lo tanto debemos aprender de esa experiencia comparada”, adelantó el jefe de Estado.

En la antesala del anuncio, el Presidente sostuvo una reunión en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo con parlamentarios de la Macrozona Sur, donde -según los presentes- les había adelantado el envío del proyecto de ley.

“Nosotros le recordamos (al Presidente) que en el presupuesto del año pasado aprobamos una glosa en la subsecretaría del Interior para crear una política nacional contra el contra el terrorismo. Y además, le dijimos que en la ley contra el Crimen Organizado existían artículos de técnicas investigativas que hacía viable la utilización de esta ley Antiterrorista que hay en estos momentos”, apuntó el diputado RN, Miguel Mellado.

“Debe haber una política nacional contra el terrorismo, no solamente presentar una ley que finalmente no va a tener dientes ni se va a aplicar correctamente. Debe también existir una la creación de un Estatuto Penal y Procesal para reprimir las conductas terroristas, y finalmente, utilizar las técnicas especiales de investigación para la persecución de las conductas terroristas. De otra manera, la ley no va a tener ningún objetivo y solamente va a cumplir un plazo de que presentó algo, pero no tenemos bien claro cuál va a ser el criterio que va a ocupar el gobierno respecto de este tema”, puntualizó el también legislador RN, Jorge Rathgeb.

A la reunión en Cerro Castillo, que se extendió por cerca de tres horas y que fue valorada de manera transversal, asistieron, además de los parlamentarios, los delegados presidenciales regionales de la Araucanía y el Biobío. La cita se produce, además, a días de que el Presidente Boric realice su tercer viaje a la zona.