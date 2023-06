Boric valora labor de FF.AA. en emergencia: “Los militares están desplegados, acá no es que los militares estén en sus cuarteles”

El Presidente Gabriel Boric anunció que un helicóptero HH-65 de la Armada estará dispuesto en la comuna de Alto Biobío para apoyar la conectividad de zonas aisladas de la comuna tras las inundaciones asociadas al sistema frontal que afectó al centro y sur del país país con lluvias inusualmente intensas el fin de semana largo.

Desde la localidad de Ralco, el Mandatario se refirió a las tareas que debe emprender el Estado para apoyar a los vecinos afectados por la situación que llevó a declarar estado de catástrofe entre las regiones de Valparaíso y Biobío. En ese territorio, además, se decidió decretar emergencia agrícola.

El Presidente detalló información entregada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) que da cuenta de 13.379 damnificados, principalmente en la Región de O’Higgins (10.706), 1.632 albergados y 12.314 personas aisladas por la catástrofe. Se contabilizaban además 1.488 viviendas destruidas, 1.127 con daño mayor y 2.157 con daño menor.

“Estamos actuando con total sentido de urgencia”, sostuvo el Mandatario. El Presidente indicó que seguirá recorriendo zonas afectadas y manifestó su idea de volver a Coltauco y Licantén el próximo mes, cuando pase la atención mediática.

La autoridad evitó hablar de plazos y desestimó críticas respecto a falta de contingente militar desplegado en los lugares con mayor afectación.

“Esta es una emergencia que golpeó desde Valparaíso hasta Los Ríos. Y el estado tiene el deber de estar presente en todas partes. Allí sucede una paradoja que mientras, a veces, nos piden que el Estado sea cada vez más chico y tenga cada vez menos recursos, cuando hay una emergencia tiene que estar en todas partes. No se puede lo uno y lo otro. Necesitamos un Estado fuerte, un Estado que esté presente en todo el territorio y por cierto con los más altos estándares de probidad y de fiscalización”, recalcó.

“Los militares están desplegados, acá no es que los militares estén en sus cuarteles, ustedes los vieron acá, llegaron al lugar más aislado que no habíamos tenido contacto”, dijo.

“Quizás no se ha llegado específicamente a todas las casas, a todos los lugares, pero se está haciendo el esfuerzo de despliegue y coordinación, a través de Senapred, para llegar a todas partes. No es que no estén. Acá hay una colaboración de todas las instituciones”, agregó.

Puente aéreo

Tras una reunión en la que participaron el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, la delegada presidencial regional, Daniela Dresdner, la delegada provincial del Biobío, Paulina Purrán, y el alcalde de Alto Biobío, Nivaldo Piñaleo, el presidente Boric anunció que un helicóptero HH-65 Dolphin de la Armada de Chile, con pilotos expertos, quedará desde este martes a disposición de la comuna para la realización de tareas de rescate, evacuaciones y transporte de materiales de primera necesidad.

Las autoridades de gobierno llegaron a la zona con el objetivo de coordinar, junto a las Fuerzas Armadas y autoridades locales y regionales, el trabajo de apoyo a la comuna de Alto Biobío, en donde permanecen aisladas diferentes localidades cordilleranas tras el corte de viaductos

La ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández, valoró el trabajo realizado por las Fuerzas Armadas entre las regiones de O’Higgins y Biobío, “quienes desde el primer día de esta emergencia se han desplegado por el territorio, con recursos materiales y humanos, para colaborar con sus compatriotas en estos momentos difíciles”.

“Hay un despliegue importante en las zonas en emergencia de más de 1.500 efectivos, 13 helicópteros, 84 camiones, 64 camionetas y 12 embarcaciones marítimas”, detalló la secretaria de Estado.

La titular de Defensa añadió que con todos los medios disponibles ha sido posible realizar “diversas labores de apoyo al control de la emergencia, como remoción de material y enseres dañados, transporte de carga por vía aérea, rescate y evacuación de personas y animales, además de labores logísticas de abastecimiento y de ayuda a la comunidad”.