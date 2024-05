Hasta mil carabineros: tras bochorno en Iquique en 2023, acto del 21 de mayo volverá a realizarse en Valparaíso y tendrá amplio resguardo policial

“La ida del Presidente de la República a regiones no puede implicar privar a los ciudadanos de esa región de actividades de las que son parte permanentemente. Me parece que es derechamente un absurdo las medidas de seguridad. Yo confío en el pueblo chileno y no tengo ningún problema, y lo he demostrado permanentemente, cuando haya manifestaciones de protestas, en la medida en que sean del marco de respeto, que éstas se realicen. No tengo ningún problema con eso”.

De esta manera, el Presidente Gabriel Boric se refería, el 22 de mayo del 2023, a las pifias que se escucharon durante la ceremonia de las Glorias Navales, durante el 21 de mayo. En reclamo del público se habría debido a la imposibilidad de tener una mayor cercanía con el acto, tal como era tradicional, sin embargo, esa vez, ante la presencia del Mandatario, hubo mayor celo en el protocolo de seguridad activado.

La idea del gobierno de trasladar la figura del Presidente a Iquique, obedecía, justamente, a tener un acercamiento mayor en otras regiones. Pero, la ceremonia no salió bien, registrándose algunas protestas, además de los abucheos a la organización. Por lo mismo, al otro día, Boric pidió explicaciones a su equipo de “Avanzada Presidencial”: “Pedí con mucha molestia entender cómo se toma esa decisión, quién toma esa decisión, quién es el responsable de esa decisión y les aseguro que respecto a esa decisión tienen que haber consecuencias”.

Las culpas las tuvo que pagar el equipo de programación. El subjefe de la Avanzada Presidencial, Fabián Salas renunció, a su cargo, abriendo la puerta a lo que sería una serie de cambios en este grupo de trabajo.

El gobierno, ese día, para evitar sorpresas, tomó la decisión de distribuir las menos de 500 entradas entre la Armada y otras que repartiría el equipo presidencial. Pero la planificación no salió como esperaban: al evento llegaron iquiqueños en masa a reclamar poder ver una actividad que tiene un gran peso simbólico en la zona. Además, los asistentes se quejaron de que -más allá de los familiares de los protagonistas- quienes tuvieron acceso al público del evento eran “puros simpatizantes del gobierno”.

Los preparativos de Carabineros

Por lo mismo, esta vez no quieren contratiempos. El año pasado, de hecho, soterradamente se responsabilizaban Carabineros, la Avanzada Presidencial, la Delegación Presidencial de Iquique y la Armada.

Para evitar cualquier cuestionamiento, Carabineros ya prepara su despliegue. El viernes 17 de mayo, el jefe de la Zona Valparaíso de Carabineros, el general Edgard Jofré, expondrá el plan que contempla para el 21 de mayo ante el jefe nacional de Orden y Seguridad, el general Enrique Monrás.

Allí, cuentan fuentes policiales, Jofré le detallará cuántos efectivos se requieren, los puntos de control para transeúntes, las calles que se cortarán y todo lo que tenga que ver con actividades de fiscalización para ese día.

Además, habrá una coordinación con la escolta del Presidente, pues se analiza el escenario de que el Mandatario se traslade directamente desde Cerro Castillo, hasta la Plaza Sotomayor de Valparaíso.

Las mismas fuentes consultadas detallaron que para este tipo de actividades -Boric ya participó en Valparaíso de este evento, en 2022- se requieren entre 800 y mil uniformados, donde se contempla el despliegue de refuerzos desde Santiago de personal de Control de Orden Público (COP).

Luego de eso, Carabineros entregará en “modo cuenta pública”, donde también se activará un protocolo de seguridad para resguardar los servicios de ese día, en que el Mandatario entregará su cuenta pública.