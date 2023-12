Catalina Pérez: “No he recibido ningún depósito por más de $15 millones de parte de Daniel Andrade o de Democracia Viva”

“No he recibido ningún depósito por más de 15 millones de parte de Daniel Andrade o de la fundación Democracia Viva, directa o indirectamente. Esa suma de dinero corresponde a mis ahorros”.

Esa fue la respuesta de la diputada Catalina Pérez luego de que ayer se revelara que la fiscalía se encuentra analizando unas transferencias realizadas, presuntamente por Andrade, su expareja, por más de $15 millones posterior al convenio entre la cuestionada fundación y el gobierno.

La Unidad de Lavado de Activos (UAF) analizó los movimientos bancarios de la diputada, que mantiene su militancia suspendida en RD, entre agosto y septiembre de 2023. Esto es casi un año después de que la Seremi de Vivienda de Antofagasta adjudicara tres convenios por trato directo a la fundación ligada a ese partido por $426 millones.

En ese análisis se registran varias transferencias millonarias. Entre las personas que figuran en este listado como quienes colaboran con un “abono” a la cuenta de la diputada están: Gustavo Riveros Adasme, seremi de Medioambiente de Antofagasta, quien le depositó $15.085.732. Además, registra un “cargo” a la cuenta de la diputada, a esta misma cuenta, por $68.793.665.

La parlamentaria también tiene un cargo a favor de Revolución Democrática por $14.128.000, y con su expareja, Daniel Andrade, tienen transacciones mutuas de entre $5 y 7 millones.

Sin embargo, mediante un comunicado acompañado de un video, la parlamentaria oficialista entregó su versión. Respecto a los $15 millones cuestionados, dijo: “Esa suma de dinero corresponde a mis ahorros. El 5 de noviembre de 2021, mucho antes de que se firmara cualquiera de los convenios cuestionados, hice un depósito a plazo en el Banco Estado. En enero de 2023, 14 meses después, retiré ese depósito, con intereses, a través de un vale vista para depositarlo en mi cuenta del Banco de Chile. Ese es origen de este depósito”.

Catalina Pérez: “No he recibido ningún depósito por más de $15 millones de parte de Daniel Andrade o de Democracia Viva”

En ese sentido, Pérez mostró dos documentos de dicho banco con que se acreditarían los movimientos. “Son mis ahorros. Lo digo fuerte y claro: no he robado nada ni he recibido beneficio alguno de esos convenios”.

“Basta de enlodar a las personas. Se requiere hablar con la verdad. Hasta ahora no he sido llamada a declarar en esta causa y he dicho públicamente una y otra vez que no he recibido ni un peso de estos convenios, no he participado de ninguna forma en la gestión de los convenios y que mis cuentas corrientes y mis comunicaciones están disponibles para ser revisadas”, remató.

En tanto, hoy fueron formalizados Daniel Andrade, representante legal de la fundación, y el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras. Son investigados por fraude al Fisco, cohecho, tráfico de influencias, negociación incompatible y malversación de caudales públicos.