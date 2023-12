Líos de plata: cómo fueron las detenciones de Andrade y Contreras

Durante la mañana de este miércoles se escribió un nuevo capítulo en el caso Democracia Viva.

La Policía de Investigaciones detuvo al representante legal de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, y al exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, en el marco de la indagatoria que lleva adelante el Ministerio Público por presuntos convenios fraudulentos.

En ambos, la fiscalía de Antofagasta indaga los delitos de fraude al Fisco, cohecho, tráfico de influencias, negociación incompatible, malversación de caudales públicos.

A comienzos de agosto, Andrade, expareja de la diputada Catalina Pérez (RD) y exmilitante de Revolución Democrática, afirmó que Contreras, también ex-RD, fue quien lo contactó para efectuar trabajos con su fundación en torno sitios rurales en Antofagasta. Los contratos fueron suscritos por trato directo e involucraron cerca de $426 millones.

“Él (Contreras) me sugiere esto, yo le planteo de vuelta ‘mira, ¿sabes qué? nosotros no tenemos una experiencia necesariamente en la construcción de infraestructura, nuestra experiencia está más ligada a trabajos territoriales, a mediación (…) y él me dice que no hay un problema derechamente, porque la mayoría de las fundaciones lo que hace es subcontratar constructoras y lo que uno tiene que hacer es supervisar que las constructoras hagan el trabajo que la comunidad está llevando adelante”, explicó en Chilevisión.

“No debería haber accedido a eso, porque no teníamos necesariamente la expertise en la parte de construcción”, se lamentó esa vez.

De acuerdo a la fiscalía, ambos fueron detenidos en Santiago. En el caso de Contreras, este fue aprehendido por la policía civil en el sector de vuelos nacionales del Aeropuerto Arturo Merino Benítez: venía desde Antofagasta. Andrade, por su parte, fue capturado en la casa de su madre, donde estaba viviendo, ubicada en la comuna de La Florida.

De hecho, el fiscal regional de Antofagasta Juan Castro Bekios entregó una declaración en la terminal aérea. “El Ministerio Público, en el contexto del caso convenios, en lo que dice relación con la arista Democracia Viva, solicitó ante el Tribunal de Garantía de Antofagasta órdenes de detención en contra de dos imputados, el señor Andrade y el señor Contreras. Dichas órdenes fueron ejecutadas de manera positiva el día de hoy, en horas de la mañana, ambas en la ciudad de Santiago”.

Ambos fueron trasladados hasta el cuartel de la PDI ubicado en General Borgoño, en la comuna de Independencia. Primero llegó Andrade y luego Contreras. Serán formalizados este jueves en Antofagasta.