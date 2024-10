El 28 de octubre, Ester Expósito recibió el premio New Generation en los Bazaar Women of the Year 2024, evento que reconoce el talento, la determinación y el liderazgo femenino, el cual es organizado por la revista Harper’s Bazaar.

Tras ser distinguida con el galardón, la actriz española de 24 años realizó un discurso en el que se refirió a las críticas que ha recibido sobre su cambio físico.

Cabe recordar que, después de que la entrevistaran en el programa de televisión La Revuelta el pasado 23 de octubre, numerosos usuarios de redes sociales comenzaron a comentar y opinar sobre el presente de la también modelo, quien saltó a la fama mundial tras participar en series como Élite.

Varios de los cibernautas sugirieron que Expósito se había realizado cirugías estéticas en el rostro en el último tiempo.

Frente a esta situación, la actriz aprovechó la instancia en los Bazaar Women of the Year 2024 para realizar un enfático discurso, el cual fue ampliamente aplaudido tanto en el evento como en las mismas redes.

Qué respondió Ester Expósito a las críticas sobre su cambio físico. Foto: Ester Expósito.

Cuál fue la respuesta de Ester Expósito a las críticas sobre su cambio físico

Expósito comenzó su intervención agradeciendo a los presentes y manifestando su apoyo “a todas las mujeres víctimas de abuso”.

“El otro día estuve reflexionando sobre todas las formas tan distintas de violencia que recibimos las mujeres y me di cuenta de lo normalizado que está que una persona se esconda detrás de una pantalla y una red social para criticar el cuerpo de una mujer y señalarle por ello. Hoy quiero ser yo la que señale a esas personas y les diga que lo que hacen no está bien”.

“No se opina, y menos públicamente, sobre el físico de otra persona”, enfatizó la artista escénica española.

La oriunda de Madrid expresó sentirse “cansada y cabreada” por estas situaciones.

“Sí, porque resulta que llevo leyendo la estupidez de que me he realizado como 50 cirugías y retoques estéticos en la cara desde que tengo 19 años. Y me pregunto cuánto tiempo más voy a tener que seguir leyéndolo”.

“Lo último ha sido la semana pasada, volvió a ocurrir”, dijo Expósito, refiriéndose a los comentarios que se publicaron en las redes tras su participación en La Revuelta.

En este sentido, continuó: “Al parecer, me he rellenado la cara con bótox. Que si así fuera, estaría en todo mi derecho y ningún desconocido tiene que venir a pedirme nada, porque es mi cara y hago lo que quiero con ella. Pero resulta que no, que he subido un poco de peso y ya está”.

“Lo creáis o no, las mujeres, al igual que los hombres, también crecemos, cambiamos, engordamos y adelgazamos”, agregó la actriz.

Bajo esta línea, subrayó: “Y menos mal, porque esto significa que estamos vivas y que no somos muñecas”.

Luego de esas palabras, el público respondió con fuertes aplausos para el discurso de Expósito.

Y ella continuó haciendo un llamado abierto: “Pido que dejemos de estudiar con lupa, de analizar, de cuestionar tan exhaustivamente sobre todo a las mujeres, porque, además, nunca sabes por lo que puede estar pasando una persona, ni los motivos que le han podido ocasionar un supuesto cambio físico”.

Qué reconoce el premio que recibió Ester Expósito en los Bazaar Women of the Year 2024

Durante la ceremonia realizada el 28 de octubre en Madrid, la actriz recibió el premio New Generation, el cual reconoce a nuevos talentos y su impacto en la industria audiovisual.

Un artículo de Harper’s Bazaar destaca que “a sus 24 años, ha demostrado su relevancia en el mundo de la televisión y el cine, llegando a convertirse en tiempo récord en una de las actrices más populares del mundo (y en una de las españolas más seguidas en Instagram)”, con casi 26 millones de seguidores.

En el historial de Expósito figuran papeles en series como Élite, Veneno, Alguien tiene que morir y la reciente Bandidos, además de en películas como El Llanto, estrenada a finales de octubre.

Qué respondió Ester Expósito a las críticas sobre su cambio físico. Foto: la actriz española, Ester Expósito, es entrevistada en el programa de televisión La Revuelta, en octubre de 2024.

Dónde ver el discurso de Ester Expósito en los Bazaar Women of the Year 2024

Tanto la actriz como la cuenta oficial de Harper’s Bazaar España publicaron una parte del discurso a través de Instagram.

El video rápidamente se hizo viral y ya acumula más de 267.000 “me gusta”, además de miles de comentarios en los que se elogian las palabras que Expósito manifestó en el evento.

Puedes verlo en dicha red social haciendo click en este enlace.

También puedes encontrarlo en YouTube más abajo en esta nota.