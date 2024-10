Lo tiene decidido: ministra Maya Fernández (PS) no postulará al Congreso

La semana pasada los ministros socialistas del gobierno del Presidente Gabriel Boric -Carlos Montes, Jessica López y Maya Fernández- llegaron hasta la casa en Ñuñoa de la senadora Paulina Vodanovic, la presidenta de la colectividad, para compartir una comida con ella. La velada tenía como objetivo lamentar la situación en que quedaron el partido y el Ejecutivo tras el caso Monsalve.

A esas alturas la titular de Defensa ya había tomado una compleja decisión que solo ha compartido con su círculo más cercano -de hecho, optó por abordarla en esa ocasión-.

En medio del sondeo que el oficialismo hace entre sus autoridades en el gobierno del Presidente Boric, pensando en que salgan antes del 15 de noviembre para postularlos al Parlamento, Fernández definió que no abandonará el gabinete para asumir una carrera senatorial en Valparaíso -en el cupo que deja libre su tía, la senadora Isabel Allende- ni tampoco por una diputación.

23/08/2023 SENADORA ISABEL ALLENDE FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Lo decidió así luego de meses de análisis de encuestas y del momento político que atraviesan el partido, el gobierno y el Socialismo Democrático. De hecho, la senadora Vodanovic ha abordado con ella en reiteradas oportunidades el tema, y varios dirigentes la han instado a asumir el desafío. Eso, sin embargo, no fue suficiente como para persuadirla.

Lo que ella ha transmitido a su círculo más íntimo para justificar su decisión es que está en “otro momento de la vida”.

La posibilidad de postular al cupo que deja Allende, sin ser anunciado por la ministra, ya había generado ruido al interior del Partido Socialista. El senador Fidel Espinoza dijo a El Mercurio de Valparaíso que “la senaturía no puede ser una monarquía hereditaria”.

Fernández no es la única que tomó esta edición. Esta mañana, la subsecretaria de la Segegob, Nicole Cardoch, también militante socialista, hizo llegar un mensaje al secretario general de la colectividad, Camilo Escalona, para informarle que ella formará parte del gobierno del Presidente Boric hasta que este concluya.

“Ante la insistencia en la que los medios de comunicación me han señalado como posible candidata parlamentaria, quiero informarle a usted y por su intermedio a la mesa de nuestro partido que no seré candidata parlamentaria en los distritos que se me menciona. Mi intención es seguir colaborando en el gobierno del Presidente Gabriel Boric. Un gran abrazo”, dice la breve misiva.

Esta mañana, consultada sobre una eventual salida, la subsecretario respondió que “el deporte nacional se vuelve comentar respecto a los cambios de gabinete. Yo quiero ser profundamente clara: acá la única evaluación y las decisiones pasan por una persona, que es el Presidente de la República. Las autoridades vamos a cumplir con nuestras funciones (...)”.

24/10/2024 PUNTO DE PRENSA ELECCIONES MUCICIPALES EN LA FOTO, Subsecretaria Nicole Cardoch Ramos MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Estas definiciones se dan en la antesala del cónclave que reunirá a los partidos del oficialismo en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar. Ahí, algunos dirigentes esperan abordar la posibilidad de un cambio de gabinete.