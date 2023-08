Daniel Andrade y Democracia Viva: “Es el Minvu y en particular el seremi el que me contacta a mí (…) nosotros accedimos”

“Es el Minvu y en particular el seremi el que me contacta a mí y entiendo que también contactó a todas las otras fundaciones nuevas, entre comillas, que participaban de estos convenios”.

Fueron parte de las declaraciones que este viernes entregó Daniel Andrade, quien fuera representante legal de la fundación Democracia Viva y el responsable de firmar millonarios convenios con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, que en ese entonces estaba liderada por Carlos Contreras. Ambos firmantes en ese entonces militaban en Revolución Democrática.

Andrade, expareja de la diputada Catalina Pérez, se refirió al caso en conversación con Contigo en la mañana de CHV, donde explicó que Contreras lo invitó a firmar los convenios y reconoció que “no debería haber accedido a eso”.

“Me conversa de que hay una mala evaluación de fundaciones anteriores y de que van a diversificar las fundaciones para que, de esta manera, se pueda llevar adelante la gran tarea que se estaba llevando de las 260 mil viviendas que el ministro (Carlos) Montes había planteado”, señaló.

En esa línea, explicó: “Él (Contreras) me sugiere esto, yo le planteo de vuelta ‘mira, ¿sabes qué? nosotros no tenemos una experiencia necesariamente en la construcción de infraestructura, nuestra experiencia está más ligada a trabajos territoriales, a mediación (…) y él me dice que no hay un problema derechamente porque la mayoría de las fundaciones lo que hace es subcontratar constructoras y lo que uno tiene que hacer es supervisar que las constructoras hagan el trabajo que la comunidad está llevando adelante”.

“Yo en ese contexto también siento que ahí yo no debería haber accedido a eso, porque no teníamos necesariamente la expertiz en la parte de construcción”, declaró Andrade.

“Mirando en retrospectiva yo jamás habría firmado esos convenios y creo que ha sido un error gigante, por todo el daño que se ha provocado a mi gente cercana, al gobierno, a la diputada Catalina Pérez, a mucha gente. Eso me ha tenido mal. Al principio con crisis de angustia. En parte no salía también porque no me podía el cuerpo. Sentía como que me moría, me retrataron como que fuese el líder de una banda criminal”, manifestó el exdirigente estudiantil de la Universidad de Chile.

En esa línea, reconoció que fue “imprudente en ese momento. Actué con exceso de confianza, de acuerdo a lo que la ley establecía. Siempre se me dijo que esto estaba dentro de un marco legal y tampoco pensé y no medí los riesgos políticos de como armar este triángulo, Catalina Pérez, Carlos Contreras”.

Daniel Andrade, Catalina Pérez y Carlos Contreras.

Andrade explicó que el trabajo pactado en tres convenios por un total de 426 millones de pesos, se iba a desarrollar entre 12 y 16 meses. La ejecución se inició en noviembre de 2022 y la construcción partió en marzo.

Además, especificó que hubo un trabajo en terreno, orientado a la capacitación de uso de las redes y formación liderazgo en resolución de conflicto con la comunidad.

“Solamente nosotros ejecutamos 131 millones hasta la fecha”, acotó, detallando que eso contempla una red húmeda, con un estanque y una bomba, además de una red seca con arena que ellos no consideraron “pertinente”.

El Serviu tutelaba los gastos, recalcó, asegurando que desconocen las observaciones que se habrían hecho al rendimiento de los dineros usados.

“Todavía no entendemos bien la posición que ha tomado el ministerio”, dijo.