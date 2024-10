Equipo de Matthei desmiente a Carter y asegura que sí se invitó a Daniel Reyes a desayuno con alcaldes electos

Fue el lunes cuando los alcaldes electos de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) llegaron hasta la casa de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI). Allí, invitados por la líder presidencial de la UDI, sostuvieron un desayuno para analizar los resultados del domingo.

Al encuentro arribaron Jaime Bellolio (Providencia), Maximiliano Luksic (Huechuraba), Sebastián Sichel (Ñuñoa), Francisco Orrego (Región Metropolitana), entre otros, pero una de las ausencias que no pasó desapercibida es la del alcalde electo de La Florida, Daniel Reyes. Y es que el independiente quien ganó con cupo de la UDI se alzó como uno de los candidatos más votados del país al imponerse con un 52.63% de los votos, manteniendo así el municipio en manos de la oposición.

Por lo mismo, que no participara de la reunión llamó la atención entre su entorno, desde donde acusaron que Reyes no fue invitado por Matthei. Así lo aseguró el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, quien en Radio Agricultura apuntó a que “no es un desayuno de amiguis, Chile está primero, debieron haber invitado a Daniel. No me invitan a mi porque yo voy de salida, pero no haber invitado al candidato que sacó más votos en todo Chile es realmente impresentable, absurdo, infantil. Y si alguien quiere ser Presidente de Chile esa no es la actitud que debe tener”.

“Quién se cree Evelyn Matthei y su entorno. Si no estamos hablando con la reina Victoria, ni con la reina Isabel, si esto es una democracia. O sea en qué país nos hemos convertido, en donde tenemos un subsecretario que se dedica a tomar en la noche cuando nos tiene que cuidar a todos los chilenos y donde la principal líder de la oposición siente que no se le puede competir”, agregó Carter al ser consultado sobre la posibilidad de que Reyes no haya sido invitado por sus aspiraciones de enfrentar a Matthei en una primaria presidencial.

Rodolfo Carter dice que le ganará a Evelyn Matthei.

Desde el equipo de alcaldesa, en todo caso, descartaron que no hayan invitado a Reyes. Según explicaron, la convocatoria se extendió por parte de Katherine Martorell (RN), quien trabaja con Matthei en la municipalidad, a la exministra Cecilia Pérez (RN), quien por su parte trabaja con Carter y Reyes. El mensaje, al igual que a todos los candidatos que fueron invitados, se envió cerca de la medianoche del domingo.

Desde el entorno de Carter, por su parte, reconocen que efectivamente cerca de la 1:00 de la mañana Martorell se contactó con Pérez, sin embargo, el mensaje no fue leído hasta cinco horas después. En todo caso, recalcan que Reyes debería haber sido invitado personalmente y no a través de otros, sobre todo considerando que incluso durante el domingo miembros de la directiva de la UDI se encontraban acompañándolo.

En esa línea, agregan que además Matthei y la UDI tienen su teléfono personal, por lo que no entienden que no lo hayan contactado de forma directa.

Al respecto, Reyes aseguró a La Tercera que “si hubiesen tenido la intención de invitarme, se contactan directamente conmigo y no a través de terceras personas, de madrugada. Me parece que eso es equivalente a no haber querido hacerlo. Yo no funciono a través de mensajeros, de Rodolfo Carter, ni Cecilia Pérez. Yo soy Daniel Reyes, tengo casi 40 años, gané la elección y lo que correspondía era haberlo hecho a través mío”.

No es primera vez que Carter se enfrenta con Matthei. Hace unos a meses, emplazó a la alcaldesa a “cambiar el tono, dejar atrás la política de las zancadillas, las puñaladas y pasar a la política de la unidad”. Esto después de sincerar sus intenciones de disputar una primaria presidencial. “Por lo menos por ahora no lo veo prendiendo”, apuntó la alcaldesa al respecto, generando la reacción del alcalde de La Florida.