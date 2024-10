La llamada perdida de Hassler a Desbordes y el silencio entre Codina y Toledo: los contactos entre alcaldes salientes y entrantes

Finalizada las elecciones municipales, varios de los alcaldes que iban por la reelección comenzaron a confirmaban sus victorias aplastantes, como Tomás Vodanovic (FA) en Maipú o Camila Merino en Vitacura. Pero otros no corrieron la misma suerte y se vieron derrotados por sus contendores. Esto, a su vez, dio paso a una serie de comunicaciones entre vencedores y perdedores, con varias historias para el anecdotario.

Irací Hassler (PC) y Mario Desbordes (RN), los candidatos fuertes por Santiago y donde triunfó el segundo, hablaron el mismo día de las elecciones. Fue ella quien intentó contactarse primero con él, quien como no tenía registrado su número telefónico no contestó el llamado. Solo la advertencia de la diputada Karol Cariola (PC) a Desbordes hizo que él finalmiente atendiera. Según el entorno del vencedor, ella le habría preguntado si podía ir a felicitarlo en persona, ante lo que él le sugirió que no se expusiera.

Pero esa no ha sido la única conversación, toda vez que este martes se repitió el hito, ahora con tintes más logísticos. La idea, dicen en el entorno de ambos, era coordinar una reunión para el próximo lunes con la intención de comenzar a trabajar en el traspaso, aunque con un tironeo por el lugar donde realizar el encuentro: mientras la saliente alcaldesa quiere hacerlo en un café de Lastarria, el entrante pretende que sea en el municipio. Eso aún no se resuelve. Asimismo, Hassler asegura que ese día le dijo que “hay políticas y proyectos que me parece relevante que puedan tener continuidad para el futuro de Santiago, y acordamos reunirnos en los próximos días. Entre ellas, los proyectos en curso para el Parque Almagro, Parque Portales, y para completar el cierre perimetral de los demás sectores de Parque Los Reyes, así como lo que será el nuevo Parque Central”. También le expuso que podría dar continuidad en la recuperación de casas en comisión de delito, donde la administración Hassler cuenta 86 recuperadas.

En Ñuñoa también hubo una llamada perdida. A través de su teléfono personal Emilia Ríos (FA), actual alcaldesa, intentó contactar -sin éxito- al electo Sebastián Sichel, quien estaba más preocupado de celebrar su triunfo acompañado de fuertes figuras políticas, como Evelyn Matthei. El intento fue algo así como una llamada de “camaradería”, según dicen los equipos de ambas figuras. Finalmente los parabienes de la derrotada se dieron en un mensaje a través por WhatsApp en el que la militante frenteamplista trasmitió el reconocimiento de la victoria. Ellos, hasta hoy, no definen cuándo se juntarán a traspasar la información.

Pero también hay alcaldes salientes que vieron perder a sus candidatos de continuidad. Germán Codina, en Puente Alto, impulsó irrestrictamente a Karla Rubilar, pero esta se vio opacada por el batacazo del independiente Matías Toledo. Entre el vencedor y el saliente aún no se produce un contacto, al menos hasta el cierre de esta edición. Según el equipo de Toledo, el nuevo alcalde sí envió por el contrario un mensaje a Karla Rubilar, agradeciendo su labor y recibiendo una felicitación a cambio, pero Codina, dicen, se ha mantenido en silencio. Desde el mismo equipo de Toledo señalan que es clave establecer contacto con el actual alcalde, ya que se trata de la comuna más grande del país.

Matías Toledo venció a Karla Rubilar en la elección municipal de Puente Alto.

En Peñalolén, donde la elección sigue en disputa tras la apelación de RN para un reconteo de votos, se produjo un encuentro simbólico entre los candidatos Miguel Concha (FA) y Claudia Mora (RN), quienes estuvieron acompañados por la alcaldesa saliente Carolina Leitao (Ind.) en señal de gesto cívico. Los contendores se dieron un abrazo en público, mientras Mora pedía calma a los vecinos, resaltando que, aunque Concha tiene ventaja, es necesario esperar el resultado definitivo. En privado las bromas no faltaron, según conocedores de la instancia, donde la alcaldesa Leitao ya le habría advertido a Concha que comenzara a prepararse para revisar minutas y coordinar el traspaso con un volúmen relevante de información.

Las Condes fue otro de los municipios sabrosos en cuanto a resultados y trastienda. Ahí Catalina San Martín derrotó a Marcela Cubillos y sucederá a Daniela Peñaloza (UDI) en el cargo. Esta última, a lo largo de su gestión, vio cómo la nueva máxima autoridad la confrontó permanentemente y fue una de las primeras en llevar a la Contraloría el caso Cesfam.

San Martín, horas después de ganar, decía en La Tercera que no había “recibido la llamada de Daniela Peñaloza. Recibí la llamada de Constanza Schönhaut, de Marcela Cubillos Sigall y de Marcela Cubillos Hevia, que fue hasta donde nos reunimos”. Pero luego fue ella misma la que salió a aclarar la situación en redes sociales, señalando que “la alcaldesa sí me había llamado ayer y yo no había visto su mensaje. Gracias alcaldesa”, señaló.

Otro de los contactos fue entre la entrante Camila Nieto, quien asumirá la alcaldía de Valparaíso y Jorge Sharp, saliente en Valparaíso y quien vio perder a su carta de continuidad, Camila Meyer. Su comunicación fue a través de un mensaje, mientras que la derrotada Meyer habría llamado a la futura edil porteña, según su entorno, en una conversación “cordial y protocolar”.

Raul Zamora/Aton Chile

¿Más? ”Como corresponde, te expreso mis felicitaciones por tu triunfo. Éxito y saludos”. Ese fue el mensaje que el delegado presidencial de la Región Metropolitana y exalcalde de Independencia, Gonzalo Durán, le envió a quien lo reemplazará como edil electo, Agustín Iglesias (Ind.-UDI). Un contacto amargo. Y es que con 45,09% de las preferencias, el nuevo jefe comunal le sacó una ventaja contundente a Daniela Parada (FA), la favorita de Durán para que lo relevara en el cargo. Pero la cordialidad, al menos aquí, se mantuvo.