Relato de La Moneda se enreda otra vez por caso Monsalve y complica a Tohá

Si bien el gobierno del Presidente Gabriel Boric ha apostado por desprenderse completamente de la figura del exsubsecretario Manuel Monsalve, lo cierto es que, como un deja vú, la renunciada autoridad volvió a complicar el relato de La Moneda.

Esto luego de que, este martes, Canal 13 diera cuenta de un antecedente que, hasta esa jornada, desde el Ejecutivo se omitió: un contacto telefónico entre la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el entonces subsecretario Monsalve. El llamado se hizo en la noche del 15 de octubre, dos días antes de la renuncia del otrora diputado PS, quien abandonó el gobierno el 17 de octubre por una denuncia de violación en su contra.

En ella, Tohá le instruyó a Monsalve a dirigirse al hotel Panamericano -en donde se quedaba Monsalve cuando estaba en Santiago-, ya que allí lo estarían esperando funcionarios de la Policía de Investigaciones.

Desde el entorno del exsubsecretario se transmitió que la llamada se extendió por cerca de 15 segundos y que el contenido se condice con lo publicado durante este martes.

El nuevo antecedente difiere de lo informado por la propia ministra Tohá, quien, el 21 de octubre, en radio CNN indicó que no habló con Monsalve hasta el 17 de octubre en la mañana, cuando ambos coincidieron en el Congreso.

“Recién el día jueves hablé con él (17 de octubre, mismo día que se hizo pública la denuncia y él presentó su renuncia), mientras esperábamos entrar al Congreso. Se suponía -después que él habló con el Presidente- que yo iba a poder hablar con él pero eso no pasó. Él se dedicó a los temas propios de tomar contacto con sus abogados y esa conversación no se produjo”, dijo Tohá sobre sus contactos con Monsalve, omitiendo la breve conversación que sostuvieron ese 15 de octubre en la noche.

28 OCTUBRE 2024 LA MINISTRA DEL INTERIOR, CAROLINA TOHA, DURANTE COMISION EN LA CAMARA DE DIPUTADOS. FOTO: DEDVI MISSENE

Tohá respondió por este tema durante la noche del martes, en una sesión especial que realizó la Cámara de Diputados por el caso Monsalve, en la que, principalmente, apuntaron contra la ministra del Interior y contra la titular de la Mujer, Antonia Orellana.

El ambiente de dicha sesión fue tenso. Desde la oposición se planteó que no creían en la versión entregada por la ministra Tohá, quien afirmó durante esa jornada que “aquí con tanto ímpetu un diputado se atreve a tildarnos de cómplices y decir que no es verdad cuando señalé que sólo el jueves había tenido la conversación con Monsalve, que el presidente instruyó el martes en la noche. Lo que dije es la pura verdad. (...). Lo que sucedió el martes es que me solicitaron llamarlo para comunicarle que se trasladara al hotel. Cosa muy distinta”.

Su mensaje fue reforzado, posteriormente, por el equipo de comunicaciones de la secretaria de Estado, desde donde, por medio de un comunicado, se agregó que “el llamado no fue realizado para advertir a Manuel Monsalve, sino que para instruirle, por requerimiento de la PDI a través de su director general (Eduardo Cerna), que debía trasladarse al hotel”, tras lo cual destacan que “la ministra Tohá no supo de qué tratarían estas diligencias”.

Que se haya omitido este contacto en las salidas comunicacionales del gobierno posteriores al caso Monsalve, sin embargo, también enredó el mensaje de transparencia que busca instalar el Ejecutivo y que, de hecho, reforzó poniéndose a disposición de la Fiscalía para que distintas autoridades declaren en el marco de la investigación. El propio Presidente lo hizo ayer en La Moneda.

El Mandatario declaró por cerca de una hora ante el fiscal Xavier Armendáriz, en calidad de testigo y acompañado por su abogado, Jonatan Valenzuela.

Previamente, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, también declaró ante Armendáriz, mientras que se espera que Tohá haga lo propio durante las próximas jornadas.

El diseño de Palacio se instaló luego del errático punto de prensa que el Presidente Boric realizó en Lampa, durante 53 minutos, el pasado 18 de octubre.

El Ejecutivo buscó difundir esa noticia durante la tarde de este martes, con la intención de reforzar su mensaje de transparencia. Sin embargo, el nuevo antecedente protagonizado por la jefa de gabinete se difundió justo durante la vocería de la ministra Camila Vallejo, quien fue consultada al respecto.

La nueva contradicción que afectó al relato del Ejecutivo significó también una nueva ofensiva contra Tohá por parte de la oposición, la que busca “desgastar” la figura de la ministra, mediante citaciones continuas al Parlamento para que responda preguntas sobre el caso Monsalve.

La doble visión oficialista

Entre los más críticos de la alianza de gobierno aseguran que la continuidad de Tohá es insostenible y que su principal error habría sido no hacerse cargo del problema y haberle informado al Presidente teniendo una solución o habiendo tomado una decisión sobre Monsalve. Es decir, comentan que falló como “escudo” del Mandatario.

Estas críticas, sin embargo, se mantienen en privado. Más allá de eso, en público, los dirigentes del oficialismo son cautelosos y en general se cuadran con la ministra del Interior.

Una vez publicado el reportaje de T13, y mientras aún estaba en el Congreso, Tohá decidió referirse al llamado que hizo a Monsalve.

Si bien su intervención fue bien vista por el Socialismo Democrático, puesto que consideran que logró acallar el ruido que levantó la oposición una vez publicado el reportaje, algunas voces sí cuestionan el hecho de este nuevo antecedente se haya conocido por un medio de comunicación y no por ella misma.

En particular, porque en los últimos días la coalición que agrupa al PS y al PPD se ha esforzado en intentar blindar a la titular de Interior frente a los cuestionamientos que ha recibido por parte del Frente Amplio.

Otros, de todas formas, enfatizan que si la información se da por goteo es porque ha salido de una carpeta investigativa que debiese ser secreta, por lo que no endosan responsabilidad a Tohá. En ese sentido, destacan que ella ha reiterado que está dispuesta a colaborar con la investigación.

En Desde la redacción de La Tercera, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, dijo “no quiero entrometerme”, al ser requerido por una evaluación al desempeño de Tohá. “Prefiero confiar políticamente en que dada la situación que ya vivimos con el tema Monsalve, todo lo que venga de mutuo propio de los incumbentes (...) y que sean dirigidos por el Presidente va a tener esta determinación de transparencia total, porque si siguen habiendo más goteras todo lo que se haya avanzado de nuevo se pone en tela de juicio”, añadió.

Mientras que dirigentes en el Frente Amplio valoran, en privado, que se estén aclarando los antecedentes que van surgiendo en este caso. Respecto a si hay mérito para que ella deje su cargo, se cuadran con las potestades del Mandatario y la evaluación que él haga al respecto.

La presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, dijo que “la ministra Tohá ha mostrado una disposición total a colaborar con la justicia y a rendir cuenta de sus actos. (...). No hay ninguna evidencia de una falta que comprometa su cargo y por cierto su continuidad en el cargo y, por cierto, su continuidad al igual que la de otros ministros dependiendo la confianza que el Presidente mantenga”.

14-05 2024 FLAVIA TORREALBA FOTO PEDRO RODRIGUEZ

Quien también respalda el accionar de la ministra es el presidente y diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch. El parlamentario, consultado si el caso Monsalve tiene mérito para que ella salga del gabinete, respondió que “de ninguna manera”.

Y agregó: “Ella ha tenido una buena actuación. Si uno revisa cada paso y lo analiza bien, cada paso ha sido el correcto. Por más que ha habido una manipulación tremenda de cómo se ha entregado la información”.

Tanto Torrealba como Hirsch coincidieron en que la presión para que la jefa de gabinete salga tiene que ver con un interés político de la derecha.

En los últimos días, en todo caso, en el sector transmiten que Tohá no tiene intensiones de salir del gabinete y que así se lo ha hecho saber a su partido, el PPD, y al propio Presidente Boric.