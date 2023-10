Comunidad judía en Chile realiza velatón por fallecidos y secuestrados por Hamas en Israel

Durante la noche de este miércoles, la comunidad judía en Chile realizó una velatón para pedir por la libertad de los ciudadanos israelíes secuestrados por Hamas, así como para recordar a aquellos que han perdido la vida en el marco del conflicto armado.

La convocatoria, realizada en conjunto con la embajada de Israel, se realizó frente al edificio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de Naciones Unidas, en la comuna de Vitacura.

Hasta ese lugar llegaron centenares de miembros de la comunidad, quienes se manifestaron ondeando banderas de Israel, prendiendo velas y cantando canciones en hebreo, como el tradicional himno “Hine Ma Tov”, que se entona usualmente en las fiestas del sabbat.

En la ocasión, Ariela Agosin, presidenta de la Comunidad Judía de Chile, afirmó que “Hamas ha entrado a Israel con una brutalidad nunca antes vista (…) sin ninguna otra intención que causar muerte y terror”.

En este sentido, recordó que “ya son más de 1.200 los asesinados, 3.000 los heridos, se estima que 150 los desaparecidos, 81 familias han sido notificadas hoy de que sus queridos familiares son parte de los desaparecidos y secuestrados”.

“Este no ha sido un ataque solo en contra de Israel y del pueblo judío, sino que de todo el mundo civilizado. No se puede negociar con quienes quieren aniquilarte, decía (la ex primer ministra israelí) Golda Meir. Y para vivir en paz, que se entienda bien, primero hay que sobrevivir”, agregó Agosin.

Asimismo, destacó que “Israel como todo país tiene derecho a defenderse con todas sus fuerzas, aunque siempre sea el único que recibe críticas por ello. Debemos tener conciencia de lo que viene: en los próximos días, Israel probablemente va a recibir muchas críticas, pero no lo olviden, Israel fue arrastrado a esta guerra, no la quería, no la pidió”.

“Esto va a definir el futuro de Israel y de su pueblo”

En este sentido, Ariela Agosin destacó que “esta no es una guerra cualquiera, esta no es una operación más, esto va a definir el futuro de Israel y su pueblo”.

“Los extremistas son un peligro para todo el mundo, incluyendo a los palestinos, porque esto no es un problema territorial, como algunos pretenden sostener, es una barbarie que también los afecta a ellos y que no tiene explicación posible”, destacó.

En la ocasión, aprovechó de lamentar la muerte de cuatro personas de ascendencia chilena en el marco del conflicto y afirmó que “están en nuestros corazones y oraciones”. Asimismo, se refirió a la captura por parte de Hamás de la chilena Loren Garcovich. “Chile debe destinar todos sus esfuerzos a recuperarla, ella necesita de la ayuda de su país, es su mejor chance de sobrevivir”, destacó.