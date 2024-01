Crimen de niña en Maipú: menor de edad se autodenuncia en la PDI e incautan arma que debe ser periciada

En esta jornada surgieron nuevos antecedentes sobre el homicidio de la niña de 10 años en Maipú, quien recibió más de cinco disparos cuando se trasladaba en automóvil con su padre hacia la casa de sus abuelos.

La información dice relación con un menor de edad que se autodenunció en la Policía de Investigaciones (PDI) y con la incautación de un arma de fuego que debe ser periciada para determinar si está relacionada con el crimen.

De acuerdo a información policial, el menor de edad llegó hasta un cuarte de la PDI, donde señaló tener relación con el hecho.

En tanto, en una primera instancia desde la fiscalía señalaron que no hay detenidos por esta causa, mientras que desde el grupo especializado ECOH dijeron más tarde que “el menor detenido no tendría que ver con el homicidio de la niña asesinada”.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, confirmó esta mañana la incautación del arma. “Hay un arma que fue incautada, como es de esperar, y en esto no cometo ninguna infidencia, esa arma tiene que ser periciada para los efectos de poder establecer si tiene un vínculo o no tiene un vínculo con el crimen que se investiga”.

“Ese es nuestro rol, combatir la impunidad. Para combatir la impunidad tenemos que actuar con dos requisitos a lo menos -entre otros- el primero es (trabajar) con la mayor celeridad posible, en este caso el equipo de la fiscalía y las policías están trabajando con la mayor celeridad posible. Hemos vuelto a los sitios del suceso, estamos trabajando con mayor dinamismo, ese es el sentido de los equipos ECOH; y en segundo término, es trabajar también con la mayor reserva posible durante las diligencias y por lo tanto no puedo compartir con ustedes detalles de lo que estamos haciendo, pero confiamos en que el trabajo que están desarrollando los fiscales y las policías dé pronto resultado y nos pueda llevar e ir a detener y llevar a la justicia a los autores del delito, pero detalles sobre el particular les ruego que me excusen de expresar”, dijo.

En horas de esta mañana, la familia concurrió al Servicio Médico Legal (SML) para recibir el cuerpo de la niña. En el lugar, la madre accedió a hablar con los medios, señalando que “no quería hablar, pero estoy acá porque quiero justicia por ella. Solamente quiero justicia, que atrapen al desgraciado”, recalcó.

El homicidio de la niña ocurrió pasada las 22.30 de la noche del sábado, en la intersección de las calles La Galaxia con Inca de Oro, cuando el vehículo en que se trasladaba con fue atacado a disparos por desconocidos.

El ataque provocó distintas heridas de gravedad al adulto. Mientras que uno de los disparos le dio en el tórax a la menor, el cual terminaría provocándole la muerte horas más tarde en un centro asistencial.

El fiscal Paul Martinson, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), precisó que “los impactos balísticos habrían sido dirigidos directamente en contra del vehículo donde transitaba la víctima con su padre. La hipótesis sería un ataque directo al vehículo”.

El abuelo de la menor descartó la tesis del “ajuste de cuentas”. “No es un ajuste de cuentas, lo confundieron. Él no venía de un cumpleaños ni iba a uno. Carabineros no llegó anoche acá. Habían dos carabineros acá, jugando con un celular arriba de una camioneta. Yo les pedí que por favor pusieran esas cosas amarillas (cintas de seguridad) porque habían unas vainillas allí”, explicó en conversación con TVN.