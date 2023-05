Crisis migratoria: Monsalve confirma que delegación de Cancillería viajó a Venezuela para concretar “acuerdo que permita la repatriación y las expulsiones”

"Hay veces que nos olvidamos que para expulsar no basta que Chile firme un papel, sino que además el país donde se expulsa una persona tiene que estar disponible a recibirla y que podemos firmar miles de decretos de expulsión, pero si Venezuela no permite el ingreso de aviones a su espacio aéreo, si el consulado venezolano no entrega papeles a los ciudadanos que se van a expulsar, no los podemos expulsar", explicó el subsecretario del Interior.