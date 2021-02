Disciplina y constancia: la receta de los puntajes nacionales de la Prueba de Transición

Este 11 de enero será un día crucial para los miles de jóvenes que rindieron la Prueba de Transición: sabrán sus puntajes y podrán comenzar la postulación a las 43 universidades del sistema de acceso centralizado del Ministerio de Educación, que debuta en este proceso.

Pero para algunos de ellos las buenas noticias comenzaron esta tarde, cuando recibieron un llamado desde el ministerio para informarles que eran puntajes nacionales. Y la alegría fue mayor para Martina Contreras, de Talca, quien obtuvo doble puntaje nacional en Matemática y Química.

“Fue sorprendente, pero estoy muy feliz y agradecida de las personas que me dieron su apoyo para lograr esto. Me sentí confiada de que me había ido bien, pero no esperaba sacar doble puntaje nacional”, dice la joven, quien postulará a Medicina en la Universidad Católica o Universidad de Chile.

Cuenta que su receta fue desarrollar muchas guías y ensayos, y principalmente la persistencia, en medio de un año de estudio que estuvo marcado por la pandemia. “Hay que dedicarse a estudiar, no es necesario estar todo el año pegado estudiando, pero sí hay que dedicarse a aprender, sobre todo lo que más te cuesta”, dice.

Una opinión similar tiene Agustín Gutiérrez, exalumno del Colegio Alemán de Talca y puntaje nacional de Matemática, quien siguió una estricta rutina de estudio. “Me levantaba a las 6 de la mañana a leer una hora. Luego tenía clases de 8 de la mañana a 3 de la tarde, tenía un descanso de dos horas y luego estudiaba hasta las 11 de la noche”, afirma.

Dice que siempre tuvo en mente ser puntaje nacional. Era su meta y supo que la logró esta tarde, cuando lo llamaron del Mineduc mientras ayudaba a su mamá a cocinar. Ahora quiere postular a Medicina, en la Universidad Católica o en la Universidad San Sebastián.

Lo mismo le ocurrió a Cristóbal Bravo, egresado del Colegio Inglés de Talca, quien recibió la llamada justo cuando iba a almorzar. Es puntaje nacional de Química y dice que vio la pandemia como una oportunidad para estudiar y organizarse de forma autónoma.

“Tuve las clases del colegio y del preuniversitario, pero la pasé mejor que si hubiera sido todo presencial, porque me gusta estudiar solo mientras seguía escuchando las clases”, explica. También quiere estudiar Medicina.

Los tres jóvenes estudiaron en el Preuniversitario Pedro de Valdivia, que hasta esta tarde contaba al menos 11 puntajes nacionales, reportados por los mismos jóvenes.

Reforzar contenidos

También los colegios comenzaron a conocer a sus egresados destacados. El Colegio Tabancura tiene seis máximos en Matemática. El Colegio Los Alerces tiene otros tres y el Colegio Cordillera, tres más. En el Colegio Los Andes una joven destacó en el mismo examen.

Catalina Carvajal, egresada del Colegio Los Alerces (Lo Barnechea), fue puntaje nacional en Matemática y dice que no se lo esperaba. “Fue totalmente una sorpresa y estoy feliz, porque me permitirá estudiar Medicina”, dice. Cuenta que para lograr su resultado hizo muchos ejercicios y reforzó los contenidos que veía débiles.

Otro puntaje nacional en Matemática fue Iñaki Ramírez, de Rancagua, quien explica que la clave del triunfo es la persistencia y la disciplina. “Hay que hacer la prueba relajado, porque los nervios te pueden jugar en contra. No hay que pensar en sacar puntaje nacional, porque terminas complicándote. Además de eso, hay que tener voluntad y disciplina en el estudio”, aconseja. Postulará a Ingeniería Civil Química en la Universidad de Chile.

La primera Prueba de Transición, que reemplazó a la PSU, estuvo marcada por las medidas sanitarias para prevenir contagios de coronavirus. Por eso, los postulantes fueron divididos en dos grupos de 138 mil y 131 mil cada uno, y así respetar la distancia física en los locales de aplicación. Además, un tercer grupo de 2.600 jóvenes que estaban contagiados a inicios de enero tuvo que dar la prueba a fin de mes.

A las 8 de la mañana de este jueves, todos los jóvenes conocerán sus resultados, y una hora después comenzarán las postulaciones. En el sistema de acceso centralizado del Mineduc, en el que participan 43 universidades y que debuta este año, hay 114 mil vacantes ofertadas. Y al mediodía, el ministerio hará un balance del proceso.