El llamado a la unidad de Boric a la izquierda y los guiños al PC y a Jara en la Fiesta de los Abrazos

Desde la tradicional Fiesta de los Abrazos organizada por el Partido Comunista (PC), el Presidente Gabriel Boric hizo un llamado a la unión de la izquierda y destacó la labor de la ministra del Trabajo Jeannette Jara, militante de esa colectividad.

“Muchísimas gracias compañeros y compañeras, es un orgullo para mí estar nuevamente en la Fiesta de los Abrazos, a la que como decía antes Lautaro (Carmona) vine muchas veces como joven magallánico, sorprendido por la cultura y la historia de un partido que está profundamente enraizado en las historias de las luchas del pueblo chileno”, fue el inicio de la intervención del Mandatario.

En su alocución, el jefe de Estado recordó a figuras históricas del Partido Comunista, como los fallecidos extimoneles de la tienda, Guillermo Teiller y Gladys Marín. Asimismo, valoró la instancia al recordar el origen de la festividad. “La Fiesta de los Abrazos parte creo en 1988, cuando darse un abrazo con compañeros que seguramente no se habían visto hace muchos años, o se habían visto sin poder abrazarse era un acto de resistencia y rebeldía. Hoy día ese abrazo que nos damos aquí sigue también siendo un acto de resistencia y rebeldía, porque muestra que estamos juntos y que estando juntos somos mucho más fuertes para luchar por construir un Chile más justo y digno”.

El Mandatario, además, envió un saludo a los familiares de detenidos desaparecidos y las víctimas de ejecuciones políticas, junto con recordar el Plan Nacional de Búsqueda impulsado por el gobierno.

Plebiscito: “Logramos un importante resultado después de dos importantes derrotas”

Boric también hizo mención a los resultados del plebiscito constitucional del 17 de diciembre. “Logramos un importante resultado después de dos importantes derrotas de los sectores progresistas, que deben dejarnos como lección, que la unidad de las fuerzas políticas progresistas es condición necesaria para poder seguir avanzando”, comentó

“Me ha tocado verlo en diferentes latitudes. Cuando la izquierda y la centro izquierda se separan, o una de las dos desaparece, o avanza la ultraderecha y por lo tanto no podemos permitirnos ese lujo en Chile. Tenemos que estar unidos y enfrentar unidos los próximos desafíos”, enfatizó. “Pero también hay una segunda lección, tremendamente importante, que es que no podemos nunca alejarnos de las necesidades concretas y materiales de nuestro pueblo, como decía Gramsci en una interesante crítica que hace a Trotsky, el pretender ser un adelantado a tu época es una manera elegante, pero torpe de estar equivocado”, agregó.

Adicionalmente, Boric entregó palabras de apoyo hacia la tienda liderada por Lautaro Carmona. “Estoy seguro que el PC va a seguir siendo, como lo ha sido siempre a lo largo de su historia, con la responsabilidad histórica que lo caracteriza, un fiel y leal colaborador en la noble y difícil tarea de gobernar. Así lo he sentido hasta ahora y no me cabe ninguna duda que será hasta de esta manera hasta el final del periodo”, dijo.

El timonel, por su parte, celebró la presencia del Mandatario, asegurando que les “honraba” su asistencia y manifestándole el “cariño y respaldo activo” de los comunistas.

Respaldo a la ministra Jara

Boric también tuvo palabras para la ministra del Trabajo, Jeannete Jara, aseverando que “ha encabezado avances fundamentales”.

Bajo esa línea, destacó “el aumento del salario mínimo a $500 mil, la reducción de la jornada laboral a 40 horas o la Ley de Conciliación Laboral”.

“Hoy día (Jara) está batallando intensamente con una paciencia infinita por lograr el acuerdo para la reforma de pensiones en Chile y darle una pensión digna a quienes han trabajado toda su vida y que después de toda esa vida de trabajo se encuentran con que la sociedad les da la espalda”. La Tercera informó este sábado que La Moneda se allanó a una fórmula de la Democracia Cristiana (DC) buscando concitar acuerdos y que se basa en dividir el 6% de cotización adicional en un 3% para cuentas individuales y el otro 3% para solidaridad.

La ministra Jara ha estado en el foco de la polémica en las últimas semanas luego de que Ciper revelara que es una de las seis secretarias de Estado que participó en reuniones con empresarios -entre ellos representantes de AFP- en la casa del lobbista Pablo Zalaquett, que no fueron registradas en la plataforma de Ley del Lobby.