Senadora Paulina Núñez (RN): “O Chile Vamos despierta o vamos a sumar una nueva derrota electoral”

Estuvo tres meses con reposo absoluto debido a que se sometió a un tratamiento para quedar embarazada, lo que consiguió tras varios años intentándolo.

Ahora, con cinco meses de gestación, la senadora de RN Paulina Núñez retomó sus actividades en el Congreso y lo hizo para darle el impulso final a la ley que es de su autoría, y que permite la conciliación entre la vida laboral y familiar.

Su regreso ocurre además tras algunos meses de haber sido derrotada, en septiembre del año pasado, en las elecciones internas de su partido, donde perdió ante el senador Rodrigo Galilea.

En esta entrevista, Núñez analiza el escenario que enfrenta el sector tras el fracaso en el plebiscito y los desafíos que tiene su coalición: Chile Vamos.

Esta semana se ha destapado que varios parlamentarios fueron a la casa Zalaquett. ¿Usted asistió?

No he ido. Cada vez que recibo una solicitud por Ley de Lobby la atiendo. Que un lobista esté encargado de generar puentes entre el gobierno y la oposición es muestra de la pobreza franciscana en la que está sumida la política.

La derecha sufrió dos derrotas en 20 días, ¿cómo recuperar el timón?

O Chile Vamos despierta o vamos a sumar una nueva derrota electoral.

¿Y qué tienen que hacer?

Partiendo por casa. Lo primero que tenemos que hacer es que RN recupere su identidad, que Chile Vamos amplíe sus conversaciones. Es evidente que tenemos que buscar a aquellos con los cuales tenemos vasos comunicantes, como Demócratas y Amarillos, y un denominador común, como republicanos.

El transitar entre republicanos y los partidos de centro, ¿no perjudica la idea de recuperar la identidad?

Lo que digo es que RN tiene que recuperar su identidad. ¿Cuál es esa identidad? Un RN como articulador de los grandes acuerdos que las personas están esperando, no esperaría un RN arrinconado, negándose a todo, no siendo oposición cuando tiene que serlo.

¿Qué tan responsable fue RN en el fracaso del proceso constitucional?

Cuando solo obtuvimos cuatro consejeros, la derrota era evidente. No puedes ir a un Consejo Constitucional con cuatro representantes de tu partido, para RN todo el proceso fue un fracaso electoral y eso lo veo con mucha claridad.

¿Pero no cree que pudieron haber hecho más como sector?

Los cuatro consejeros RN hicieron lo que pudieron hacer e hicieron bastante. Estuvieron bien solos en todo el proceso, tanto con la mesa directiva saliente como la que llegó casi al último. Ahí no hubo unidad del sector respecto de cómo entregamos un texto constitucional versus lo que terminó siendo casi un programa de gobierno, con cuestiones que no tenían nada que ver con una Constitución.

¿Cuán avanzadas van las conversaciones para las elecciones municipales? Ese es el próximo desafío.

Estamos muy atrasados. No veo candidatos claros, no veo claridad de qué comunas vamos a ir a pelear porque uno no puede dar la batalla en todos los territorios, no veo claridad de qué va a pasar en Las Condes. Acá hay un acuerdo, ‘el que tiene mantiene’. Entonces, si la UDI al final del día no termina inscribiendo para su reelección a la actual alcaldesa, obviamente que allí tiene que haber una primaria. RN tiene la obligación de que si no se inscribe a la actual alcaldesa, exigir una primaria y llevar a un candidato.

Con republicanos también hay nudos. En la elección de gobernadores, por ejemplo, aspiran a llevar candidatos y no omitirse como en la de alcaldes.

Si alguno de los partidos cree que teniendo una opción de volver a gobernar se va a jugar en esta elección la posibilidad de que su propio partido crezca, va a dificultar el camino a que podamos ser gobierno.

¿Entonces, le parece incorrecto?

Cada partido tiene todo el derecho presentar a sus candidatos en los distintos cargos y nosotros tenemos que preocuparnos de los nuestros y no de los de al lado. Sin embargo, para volver a gobernar, debemos enfrentar las elecciones con unidad. Por lo tanto, antes de decidir a los candidatos se tienen que dar todas las opciones para que vayamos con candidato único.

¿Se inclinaría por pactos por omisión para gobernadores?

Sí, de todas maneras.

¿Podría tensionar las relaciones o generar grietas con republicanos esa jugada?

Las responsabilidades también son nuestras en el sentido de que cuando tú tienes un buen candidato da lo mismo quién se pare al frente o al lado. Por lo tanto, la primera responsabilidad es pararnos con buenos candidatos.

¿Sería partidaria de suscribir una declaración en conjunto como oposición, tal como planteó el expresidente Piñera?

Frente a todas estas declaraciones de principios, ¿qué ganamos con eso? A estas alturas, menos palabras, menos declaraciones de principios y más acciones concretas. Me encantaría ver a los presidentes de Chile Vamos presentando candidatos en comunas emblemáticas.

Se generó una fuerte disputa por la sucesión en Puente Alto. ¿Cómo debería zanjarse eso?

Más allá de lo que esté pasando por quiénes se han manifestado como candidatos en Puente Alto, es la mesa directiva la que tiene que jugar un rol.

¿La directiva ha estado a la altura?

Ha hecho lo posible, pero le quiero pedir mayor esfuerzo. Lo que no nos puede pasar en RN es perder Puente Alto. Ese debe ser el mínimo común incluso antes de pensar en el candidato, y eso es responsabilidad no solo del alcalde en ejercicio, sino que evidentemente de la directiva.