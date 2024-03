Senadora Paulina Núñez (RN): “Hay poca claridad en la búsqueda de candidatos y no hay reglas claras”

La senadora de RN Paulina Núñez todavía tiene intenciones de ser la presidenta del partido, luego de haber perdido en las elecciones internas pasadas frente a Rodrigo Galilea. Es en esa vereda que la representante de Antofagasta ha mantenido una línea crítica contra la actual directiva, y al manejo que se le ha dado a la negociación por las elecciones municipales y de gobernadores para octubre de este año.

Sin embargo, va más allá y apunta contra el rol que ha tenido la alcaldesa de Providencia y liderazgo presidencial de la UDI, Evelyn Matthei.

Este año hay elecciones municipales. ¿Cómo ha visto a RN y a Chile Vamos de cara a los próximos desafíos electorales?

Todavía hay una sensación de preocupación, de incertidumbre, de poca claridad en la búsqueda de los candidatos. Además no veo reglas claras y por supuesto que eso no solamente le compete a las directivas de los partidos políticos. La búsqueda de candidatos debe ser una tarea compartida entre las directivas de los partidos políticos y quienes aspiren a representar al sector en una Presidencia. Partiendo por sus territorios. Por ejemplo, en el caso de Evelyn Matthei (UDI), ella es quien está liderando las encuestas, por eso me atrevo a nombrarla. Y hace unos días dio a conocer su equipo, que la está ayudando a prepararse para que pueda eventualmente asumir la Presidencia, lo que a mí me parece muy bien. Pero también ella debe ser una ayuda, un aporte a los partidos políticos llamando directamente a quienes podrían eventualmente ser candidatos.

¿Evalúa mal la búsqueda de candidatos?

La búsqueda de candidatos ha resultado más compleja de lo que esperábamos. Debe ser una tarea compartida entre los partidos políticos y quienes aspiran a representar. En el caso de Matthei, tiene que preocuparse de las dos cosas. De su equipo, pero también del equipo que, a mi juicio, le puede hacer ganar una elección. El tener desplegado alcaldes que tú apoyaste, el tener desplegado gobernadores, concejales, que son tan territoriales. Esto debe ser una preocupación de los partidos, pero también de quien aspire a representar al sector de una Presidencia. Porque a mi juicio son ellos, los candidatos, quienes luego terminan inclinando la balanza o aportándote esos puntos que pueden faltar en una eventual segunda vuelta a la Presidencia. La diferencia es que, si no los tienes, lógicamente, tu competencia corre con ventaja. Y eso yo no lo veo y hago un llamado a que se trabaje de esta manera.

¿A qué se refiere?

Todavía tenemos elecciones o territorios donde a semanas de la inscripción de primarias no tenemos nombre. Y, al contrario, hemos conocido de bajas. Me refiero, por ejemplo, a la gobernación de la Región Metropolitana y a Santiago. Existe una preocupación porque es una realidad, porque a quien le preguntes, como dirigentes de los partidos, o a los parlamentarios, o a las actuales autoridades locales, estamos todos conscientes que estamos carentes de candidatos, o al menos de aquellos candidatos que evidentemente son competitivos. Entonces, ese es mi llamado, a que se ejerza ese liderazgo y empecemos a convencer a quienes sabemos nosotros que pueden ser lógicamente buenas cartas. Y la otra preocupación que veo es que no hay reglas claras. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en Las Condes. Obviamente que Marcela Cubillos tiene todo el derecho a competir, como también Daniela Peñaloza tiene todo el derecho a reelegirse. Pero el desorden que se ve, o los nombres que empiezan a surgir por sí solos, es una muestra de que faltan esas reglas claras. Y, precisamente, al no existir reglas claras, aún hay algunos que no se han elegido o no se atreven a ir.

La senadora Paulina Núñez (RN). Foto: Andres Perez

Al partido se le criticó por no convencer a Felipe Alessandri de que repostule por Santiago.

Entiendo que la decisión de no competir de Felipe Alessandri sirva como ejemplo. Pero yo estoy yendo más allá de aquello. Ahora, entiendo perfecto que a muchos les cueste tomar esta decisión cuando no existen reglas claras. Pero allí es donde uno debería ver el liderazgo. Hay sectores que son tan emblemáticos para nosotros que es donde, lógicamente, tenemos que poner más firmeza, más trabajo. En algunas comunas no se pueden poner dos buenos candidatos. Por ejemplo, ¿qué está pasando en Puente Alto? Ahí tenemos a Karla Rubilar, y a otro candidato, Felipe Ossandón. Entonces, ¿cómo no tomamos esa decisión de decir, bueno, vayamos con los dos, pero uno para acá y el otro para el otro lado? Esa decisión es la que falta. Estamos a semanas de la inscripción de primarias y lo más dañino para los desafíos electorales que vienen son la falta de reglas claras.

¿Qué se arriesga?

Arriesgamos la presidencial. Yo estoy convencida de que la elección municipal y de gobernadores regionales se va a presidencializar. Si tenemos reglas claras a nivel municipal respecto de si vamos a tener un pacto electoral que vaya desde Demócratas, Amarillos, pasando por el PDG hasta la UDI. Entiendo perfectamente, como consecuencia, que ojalá podamos tener una primaria presidencial lo más amplia posible.

Usted también ha presionado por primarias en el sector. ¿Cómo se conjuga su petición con la demanda por las primarias?

Las primarias no solamente son un buen instrumento para movilizar al sector, no solo en relación a nuestros candidatos, sino que en relación a nuestro sector. Muestra de ello fue lo que tuvimos cuando Sebastián Piñera ya había sido Presidente y estuvo dispuesto. Movilizamos a un millón y medio de votantes. El objetivo ahora tiene que ser una primaria lo más amplia posible. Que en esa primaria compita Matthei, que compita Rodolfo Carter y me parece genial que compita Ximena Rincón. Es la mejor herramienta para producir un debate de ideas y presentarle al país un proyecto o un programa.

Se dice que usted tiene una alianza con Carter para promover primarias dentro de RN, en un contexto en que ese partido no tiene un candidato presidencial propio, y algunos buscan acercar al alcalde al partido.

No. RN tiene que tener un candidato propio. Es lo mínimo de un partido, más aún cuando es el partido más grande de Chile.