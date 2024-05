Este sábado, la ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández, se refirió a la muerte del conscripto Franco Vargas, quien falleció en Putre tras presentar problemas respiratorios durante una marcha de instrucción y a la situación de los 45 soldados de la misma brigada que presentaron un grave cuadro respiratorio.

“Desde el Ministerio de Defensa estamos muy preocupados, esto es muy grave y queremos que esto se esclarezca. Por eso hay una investigación en curso, para saber con toda la rigurosidad y la celeridad que requiere el caso, qué es lo que ha sucedido, porque queremos que se haga justicia y darle tranquilidad a las madres y a los padres de lo que ha pasado con los soldados conscriptos”, dijo en entrevista con Meganoticias.

Asimismo, enfatizó en que la cartera solicitó al Ejército que los familiares de los soldados que están internados estén al tanto de su estado de salud. “Queremos que las familias tengan toda la información y tranquilidad”, sostuvo.

Adicionalmente, la titular de Defensa explicó que sumada a la investigación que está llevando el Ejército, “como Ministerio de Defensa, oficiamos al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para evaluar hacerse parte de este proceso investigativo, porque creemos que aquí se tiene que llegar a las últimas consecuencias”.

Ministra Fernández anuncia que se ofició al CDE para hacerse parte de la investigación por muerte de conscripto en Putre. En la imagen, el conscripto Franco Vargas, quien murió tras una marcha de instrucción, a dos semanas de haber ingresado al servicio militar.

Los familiares de la víctima y de los soldados afectados, han cuestionado las condiciones en que se realizó el ejercicio militar en el que falleció el joven, acusando que la vestimenta que traían no era la adecuada para las temperaturas y que el conscripto Vargas había alertado a sus superiores anteriormente de su estado de salud. Al respecto, la ministra afirmó: “Esto es muy grave, no puede ocurrir. Cuando escuchaba a los generales, yo decía que esto no puede ocurrir en el Ejército, no puede ocurrir con ningún ser humano”.

“La investigación tiene que ser muy rigurosa, con toda la celeridad, para esclarecer todo lo ocurrido, por tranquilidad a los padres, a las madres, para que se sepa. Esto, además, conlleva a revisar todos los procedimientos. Ha ocurrido permanentemente, lo conversé en el Ejército, pero siempre tenemos que velar que esos procedimientos se cumplan, que tengan las mejores condiciones, quienes prestan servicios a la patria, como estos soldados conscriptos, tienen que tener las mejores condiciones”, recalcó.

Junto con ello, la secretaria de Estado abordó las condiciones en que los soldados hacen su servicio militar: “Entendemos que tiene que haber todo un entrenamiento, pero los procedimientos van ser muy importantes, las condiciones, eso es algo que tenemos que revisar. Lo dijo muy bien el subsecretario (Galo Eidelstein) ayer, todo procedimiento de ser necesario, hay que cambiar todo lo que haya que cambiar, para dar las garantías siempre”, añadió.

Hacia el final de su alocución, la ministra anunció que se instruyó al Ejército evaluar los procedimientos al interior de la institución y mejorarlos: “Uno de los procedimientos que nosotros hemos pedido revisar tiene justamente que ver con cómo se evalúa el estado de salud de los conscriptos. Ellos (el Ejército) planteaban que hace 15 años no habían tenido un problema, pero yo creo que lo que ha pasado es tan grave que todo procedimiento tiene que revisarse, tiene que mejorarse. Yo creo que es importante darle las garantías a todos, especialmente a los conscriptos, de que su salud, el resguardo de sus condiciones tiene que ser lo primordial. Hay que revisar y cambiar absolutamente todos los procedimientos. Le hemos pedido al Ejército, obviamente, tener una mesa de revisión de todos los procedimientos”, anunció.