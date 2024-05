Bancos privados responden a Boric que han dado hipotecarios a un mayor ritmo que BancoEstado en los últimos cuatro años

La semana pasada se generó una polémica, luego que el Presidente Gabriel Boric pidió a los bancos no ser “coñetes”, en particular con las empresas inmobiliarias y de la construcción, frente a lo cual los bancos respondieron en esa ocasión.

Este martes, el Presidente Boric participó precisamente en la Semana de la Construcción 2024, organizada por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), donde criticó que la banca privada no esté siendo más activa en la entrega de créditos, y los llamó a actualizar su visión sobre la economía.

“Hace poco en una entrevista hablaba de uno de los problemas que hemos enfrentado para poder reactivar la economía, en particular en materia de la construcción (...) Más allá de los adjetivos, no me interesa la polémica, me interesan las soluciones. Desde mi perspectiva, uno de los problemas que tenemos en materia de crédito es que los bancos adoptaron una tesis muy pesimista, respecto de las proyecciones de la economía chilena, y por ende da manera quizás previsora acumularon provisiones muy por encima del requerimiento regulatorio, en previsión de una crisis que no llegó y no va a llegar”, dijo el Mandatario.

Y agregó que “por eso, más allá de reprochar una que otra actitud, y muy en línea del espíritu cooperativo y constructivo que tuvo Juan Armando (Vicuña, presidente de la CChC) en su palabras, invito a los bancos y a la Asociación de Bancos a actualizar su visión de la economía, y darse cuenta que una visión excesivamente restrictiva del crédito, lo que provoca es que juega en realidad (en contra) de la calidad de su propia cartera, porque al cortarle el crédito a empresas que dependen mucho de su capital de trabajo, aumenta el riesgo de impago por parte de estas, y la construcción es el mejor ejemplo de aquello”.

Al respecto, continuó diciendo: “Hay un ejemplo muy claro de BancoEstado de que se puede hacer diferente. En 2023 creció un 3,5% en sus diversos préstamos, mientras que el resto de los bancos se contrajo en un 2,2%. Hay que preguntarse si le fue mal en esta estrategia, y no le fue mal. De hecho, aumentó sus utilidades. El tremendo desempeño de BancoEstado en esta materia es una muestra de que sí se puede. A eso quiero invitar para que se hagan estas alianzas virtuosas entre el sector público y el sector privado, como también al interior del sector privado”.

La respuesta de los bancos

Frente a ello, el presidente de la Asociación de Bancos (Abif), José Manuel Mena, respondió mediante un comunicado: “La banca es una industria bajo la regulación y supervisión de la Comisión para El Mercado Financiero (CMF) y del Banco Central. No nos mueve el voluntarismo ni el pesimismo a la hora de evaluar créditos, sino normas, prácticas y antecedentes que fundamentan la decisión de prestar o no, velando por una sana gestión de riesgo. En este contexto se enmarca la definición y supervisión de las provisiones y requisitos de capital de las distintas instituciones”, comentó.

Ahí fue cuando sMena se refirió a que en los últimos cuatro años la tasa de crecimiento de los créditos hipotecarios en los bancos privados ha sido el doble que la de BancoEstado. “La evaluación del proceso crediticio trasciende a los resultados de un año en específico, tanto por la duración de los créditos como por las definiciones estratégicas de cada actor. Así, las evaluaciones deben realizarse con una perspectiva de más largo plazo. Por ejemplo, en los últimos cuatro años, el número de operaciones hipotecarias en la banca privada crecieron dos veces lo observado en la banca estatal”, dijo el presidente de las Abif.

En ese sentido, también señaló que “la banca demuestra concretamente su compromiso con el país en los capitales aportados para operar, los más cuantiosos de todas las industrias. Como sector, estamos totalmente disponibles para continuar trabajando en conjunto con la autoridad para proponer cursos de acción que estimulen la actividad productiva. No puede ser de otro modo, porque Chile es el lugar donde nuestra labor se despliega y el éxito del país es la condición necesaria para nuestro éxito”.