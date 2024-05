José Manuel Mena luego de que el Presidente Boric tildara de “coñetes” a los bancos: “Las declaraciones me sorprenden”

En medio de una crisis que ha afectado a las empresas del sector inmobiliario y de construcción, el Presidente de la República, Gabriel Boric, este jueves pidió a los bancos no ser “coñetes”, y facilitar los préstamos para dicho sector.

“En Chile una de las industrias que más ha costado reactivar es la construcción. Ahí yo quiero hacer un llamado a los bancos, que han estado muy coñetes, en particular con las empresas de construcción para poder sacar adelante nuevos proyectos”, dijo el Presidente en radio Rancagua.

Frente a ello, el presidente de la Asociación de Bancos (Abif), José Manuel Mena, defiende la labor que han hecho los bancos con el sector construcción, y argumenta que en realidad el problema está en la economía, ya que se ha reducido la demanda por viviendas y oficinas, lo que ha golpeado al sector.

¿Qué le parecieron las declaraciones del Presidente?

Las declaraciones me sorprenden. La banca ha estado sistemáticamente en este tiempo haciendo esfuerzos para acompañar a todos sus clientes, entre ellos, las constructoras. Esto se ha hecho a través de un trabajo con la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), con diversos ministerios, y se ha traducido en propuestas concretas que han ido a ayudar, a fortalecer la situación de los deudores, y en algunos casos no ha sido posible, porque hay un problema mayor que excede a la situación que un banco en particular pueda hacer.

¿Han hecho bien los bancos las evaluaciones para otorgar créditos, o han sido restrictivos?

Aquí estamos hablando de un sistema que, pareciera que los bancos como que actúan como uno solo, cuando la realidad es que hay un sistema altamente competitivo, en que los bancos intentan disputarse los clientes. Existe, por lo tanto, un espacio muy claro para que un proyecto nuevo, si ese proyecto tiene posibilidades de ser pagado, normalmente encuentre un banco. Aquí no estamos frente a una situación en la cual hay una institución por sí sola, acá si una institución no usa el criterio adecuado, aparece otra.

¿De qué manera han ayudado al sector construcción?

Hay cifras muy concretas. Por ejemplo, todos los esfuerzos que se han conversado en conjunto, como los Fogaes, que son los Fogape orientados a la construcción. Ese instrumento fue muy exitoso, desde el punto de vista del universo de lo posible, porque aquí había un conjunto de RUT que calificaban, que tenían que tener determinadas condiciones, y yo diría que casi al 90% de ese universo se le concedió un crédito Fogaes. Las cifras hablan por sí solas. Incluso, nosotros, como Asociación de Bancos, junto con la CChC, planteamos que era necesario modificar los límites, porque estaba todo ese universo ya, yo creo que atendido. Y ese es un proyecto de ley que fue aprobado no hace mucho, y que está recién empezando a operar. Por lo tanto, yo creo que es adecuado reconocer que tenemos un problema en la economía chilena.

¿A qué se refiere?

Ese problema principalmente se refiere a la demanda, a la demanda del sector construcción, a la demanda por casas, por departamentos. Ese es el principal problema, más allá de que tal vez el segundo problema es que tenemos una disparidad entre sueldos y el valor de las viviendas. Pero esa es una explicación. Vuelvo al punto: aquí hay un problema de demanda, que a estas alturas está muy claro para los técnicos, para los entendidos en la industria específica de la construcción. Yo lo he dicho, los bancos podemos hacer algo, no podemos hacer todo, porque aquí hay un problema en que la demanda hay que levantarla. Y eso, los bancos no lo pueden hacer, lo tiene que hacer la economía como un todo.

El Presidente dijo que el BC ha estado reduciendo las tasas “de manera sistemática (...) Sin embargo, los bancos siguen sin prestar plata, o poniendo muchas dificultades para los créditos a las empresas constructoras”.

Yo no voy a referirme puntualmente a lo que el Presidente ha mencionado. Lo que sí puedo señalar es que el BC lo que hace es fijar una tasa de corto plazo, que no tiene relación con la tasa a la que se financian las empresas constructoras. Ni menos con la tasa a la que se financian los créditos hipotecarios de largo plazo. De manera que lo que hemos visto, es que el BC está bajando tasas, lo que favorece más bien a los créditos de consumo, pero los créditos de largo plazo, los créditos que se plantean para proyectos de cuatro, cinco, o diez años, son proyectos cuya tasa de referencia, es la tasa de largo plazo, que tiene que ver con tasas internacionales, con las tasas de largo plazo del BC, no con la tasa que fija el BC, que es a un día. Tiene que ver con la tasa a la que el BC puede financiarse, a su vez con lo que se denominan los bonos en UF de largo plazo, y lo que se ha visto en este tiempo, es que todas esas tasas, junto con las tasas internacionales, han subido.

¿Por qué han subido?

Porque el mundo está más riesgoso y Chile está más riesgoso. Hay muy poca posibilidad de que nuestro país, u otro país, pueda bajar las tasas de largo plazo sin un trabajo más bien sostenido de bastante tiempo. Las tasas internacionales han subido, las tasas de referencia, los BCU también han subido, aproximadamente un punto y medio si uno mira un año hacia atrás. Y tiene que ver con que hay una situación de incertidumbre en el mundo, pero además nuestro país es más riesgoso en comparación a lo que era algunos años atrás, lamentablemente. Yo alguna vez lo dije, que las tasas largas no las íbamos a volver a ver tal vez en lo que queda de esta década, y para intentar acercarnos a eso, bueno, hay que empezar a lograr que por ejemplo las clasificadoras no nos bajen otro peldaño, que ya llevamos un par, pero ahora la perspectiva es que nos vuelvan a bajar otro peldaño. Las perspectivas son que nuestro déficit en la deuda pública siga aumentando. Las perspectivas son que estamos logrando acercarnos a controlar el déficit fiscal. Todos esos son elementos que configuran puntos para impedir que nuestras tasas largas bajen.

En todo caso, BancoEstado ha dicho que ha jugado un rol relevante en dar créditos al sector construcción. ¿El banco estatal ha sido más activo que los bancos privados al momento de dar créditos a ese sector?

Solamente puedo dar un fundamento de contexto, por temas comerciales nosotros como Asociación de Bancos no nos metemos. Solo te puedo recordar que yo fui el que creó las campañas comerciales de BancoEstado. Y esta es una campaña comercial, y muy razonable, yo la alabo en ese sentido, pero son campañas comerciales que no tienen profundidad para poner el contexto de la industria.