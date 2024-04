Fiscal Valencia por homicidio de carabineros: “Hay evidencia que el sitio habría sido manipulado por sus autores” y que estos “no son novatos”

La mañana de este lunes, el fiscal nacional, Ángel Valencia, entregó nuevos antecedentes sobre los homicidios de tres carabineros en Cañete, ocurridos cuando la institución policial se aprestaba para celebrar su 97° aniversario.

En conversación con Tele13 Radio, la máxima autoridad del Ministerio Público aseguró que, de acuerdo a los últimos análisis, “hay evidencia de que el sitio (donde ocurrieron los hechos) habría sido manipulado por sus autores, de que habría habido gente que recogió las vainillas para los efectos de distraer la acción policial”.

En ese sentido, señaló que existen “patrones que no son comunes, que no son habituales”, con respecto a otros hechos de violencia en la Macrozona Sur. No obstante, afirmó que “hay otras circunstancias que sí dan cuenta de que hay expertiz en esto y de que no son novatos”.

“Hay ciertas cosas que sí se han visto y otras cosas que son inusuales. No cabe duda que, yo creo que es evidente para todos nosotros que el poner los cadáveres ordenados a bordo de una (camioneta) pick up y incendiar la pick up y con los cadáveres sobre la camioneta en una ruta pública, eso no lo habíamos visto. ¿No es cierto? En Carabineros decían que es el acto más brutal de ensañamiento en contra de funcionarios de Carabineros en su historia institucional. Pero hay otras cosas que sí hemos visto. Sí hemos visto emboscadas en zonas rurales”, indicó.

28/04/2024 Camioneta de Carabineros de Chile atacada.

Sobre nuevos antecedentes en la investigación, Valencia confirmó que se está “avanzado”, aunque dijo que “todavía no existen detenidos. Son investigaciones siempre complejas, por la ruralidad, por la experticia de las personas que los cometen, pero esperamos poder esclarecerlo”.

Si bien, el fiscal afirmó que el ataque se trató de un “golpe duro” e “inesperado”, aseguró que “en cierta medida estábamos esperando alguna suerte de algo parecido a una reacción”.

“Aunque uno no pueda decir esto, indudablemente corresponde a una reacción a lo que ya había ocurrido en La Araucanía respecto de la prisión de (Héctor) Llaitul, de los hijos de Llaitul, de (Luis) García Huidobro, de la gente de la WAM, de la CAM. Eso se va a tener que establecer con la investigación”, sostuvo.

En esa línea, señaló que, “hasta el momento no hemos tenido reivindicación pública alguna”.