Senador Flores (DC) critica propuesta de bono trimestral de Carabineros: “Es populismo administrativo”

Luego de conocerse el oficio enviado por la Dirección General de Carabineros al Ministerio del Interior, donde se propuso un bono trimestral para el personal que cumpliera ciertos criterios, este miércoles el senador y presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Iván Flores (DC), calificó la solicitud como un “populismo administrativo”.

De acuerdo a lo informado por este medio, la propuesta entregada por la institución policial plantea que esta asignación trimestral sea calculada en base al 65% del sueldo en posesión, estableciendo como requisito básico para que sea otorgado al haber prestado servicios en la institución al menos un año y mantener una participación laboral efectiva durante el trimestre previo al pago de la asignación. La propuesta beneficiaría a 50 mil funcionarios, personal uniformado, de planta y personal contratado por resolución.

Durante una entrevista con Mega, ayer, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, abordó el planteamiento y aseguró que “yo quiero decir que tengan la tranquilidad de que nosotros ya hicimos una propuesta, presentamos un proyecto de una asignación laboral de los carabineros, trimestral, que en el fondo tiene que ser analizada obviamente por otro estamento, pero ya fue entregada a la autoridad”.

Y agregó: “Lo que hay que hacer es tener paciencia, tranquilidad, las cosas no son de un día para otro, requieren obviamente que haya una serie de procesos y análisis que muchas veces escapan a lo que uno puede hacer, hay muchas prioridades también en el país, y obviamente yo, particularmente como general director, tengo que preocuparme de las prioridades de mis carabineros y en eso estamos trabajando fuertemente”.

El senador Iván Flores calificó las declaraciones de Yáñez como “irresponsables” y que además constituyen un “populismo administrativo”.

“Lo primero que hay que hacer es que ver si al interior del Ejecutivo, del cual depende Carabineros, en este caso el Ministerio del Interior, existen los recursos para hacer esta oferta, entiendo que el Ministerio del Interior no solamente no tiene los recursos para ello, sino que no sabían. Entonces, aquí creo yo que el general director ha hecho una suerte de populismo administrativo ofreciendo algo que no tiene en su presupuesto. Las cifras, de lo que costaría, son estratosféricas”, manifestó el legislador por la Región de Los Ríos.

El general directo de Carabineros, Ricardo Yáñez, junto al Presidente Gabriel Boric. FOTO: Aton.

A su vez, Flores añadió que “esta propuesta tiene un costo enorme y son recursos que no tiene la institución. Todos queremos fortalecer a las policías, pero no parece ser la forma de buscar contrarrestar las ausencias por licencias médicas, un incentivo como el planteado y con recursos que no existen en el Presupuesto”.

Propuesta descartada por el gobierno

Desde el Ministerio del Interior señalaron ayer a La Tercera que, efectivamente se trabaja en el reconocimiento de la función policial, pero que estas irían en una dirección distinta a la del oficio enviado por Carabineros.

Según afirmaron desde la cartera, en el gobierno consideran “improcedente” el pago de incentivos monetarios por menor ausentismo laboral. Esto, ya que -afirman- una menor presentación de licencias médicas por parte de los funcionarios podría suponer que estas “no serían verdaderas”, con lo que el bono se convertiría en un “premio por no violar la ley”.

Esta jornada, la ministra Camila Vallejo, en esa misma línea, indicó que “hoy día el ausentismo laboral, producto de licencias médicas, no es solamente en la institución de Carabineros, está bastante extendido incluso en otros servicios, y por lo tanto bonificar por eso sería un incentivo perverso”.