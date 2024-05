“Debiésemos ser los más interesados en aprobar medidas que vayan a echarse a los partidos chicos”: el análisis de RD por reformas al sistema político

El martes por la noche, sesionó -vía telemática- el consejo político de Revolución Democrática (RD). La instancia tenía un invitado especial: el excomisionado experto Domingo Lovera, quien asistió con un objetivo: dar cuenta del trabajo que ha realizado la mesa del Frente Amplio a cargo de trabajar en eventuales reformas al sistema político.

“Se formó esta comisión a partir de la misma subcomisión de sistema político de la Comisión Experta -del segundo proceso constituyente-. Lo bueno que ha resultado de esta mesa es que hemos logrado parar una suerte de relato, que es lo que les quiero contar brevemente”, dijo a modo de intervención.

FOTO: MARIO TÉLLEZ / LA TERCERA

Como primer punto de su exposición, a la que pudo acceder La Tercera, Lovera planteó que “lo que se ha puesto sobre la mesa en la discusión pública es que hay un problema de hiperfragmentación por la cantidad de partidos políticos (...). Eso, supuestamente, haría superdifícil la posibilidad de llegar a acuerdos en el Congreso”. Sin embargo, advirtió que “en la mesa nos parece que ese diagnóstico es parcial y que, en parte, está equivocado”.

En ese sentido, sugirió que “hay que enfocar la discusión a partir de cuál es el estado en que están hoy día los partidos. No necesito decírselos a ustedes, los partidos están en el piso en materia de evaluación ciudadana y dentro de sus propias estructuras internas”. En esa línea, Lovera propuso que hay dos ejes sobre los cuales discutir eventuales reformas: “Cómo los partidos logran reafianzar su confianza con la ciudadanía” y “Ordenar la disciplina al interior de los partidos”.

Como segundo punto, el excomisionado planteó que “el escenario se ha ido moviendo en tratar de empujar dos medidas muy puntuales: el umbral del 5% y la pérdida de la escaño para el candidato o candidata que sea electa por un partido político y después renuncie (...)”. No obstante, él destacó que “lo que quizás tiene más enfermo al sistema político (...) es la representación: cómo los partidos pueden dar cuenta de la variedad de opiniones y de posiciones políticas que existen hoy día en Chile”. Y advirtió que “el umbral atenta directamente contra esta cuestión”.

Para entrar en el debate sobre eventuales reformas, el abogado expuso ante el consejo RD que “como relato, debemos pararnos en un discurso desde el que pongamos paños fríos a una reforma que solamente aspire a incorporar, por así decirlo, dos reformitas por mero cálculo electoral”. Con ese fin, él explicó que “el umbral y la pérdida del escaño no son reformas suficientes. Pero, al mismo tiempo, y esto es lo complejo (...), hay que cuidar que no parezcamos en el escenario público como un partido político que se opone a cualquier medida que se esté implementando”.

Luego, señaló que, a la hora de plantear una reforma, es clave que se consideren los cuatro ejes de un sistema político. Y detalló: el sistema electoral, partidos políticos, formación de la ley y mecanismos de participación y descentralización de la decisión política. “Sin estas consideraciones, quizás lo que vamos a terminar haciendo es simplemente aprobar un par de reformas que pueden ser muy puntuales, contraproducentes para los objetivos del Frente Amplio, pero, lo que es peor, que no permitan solucionar los problemas que tiene el sistema político”, advirtió.

El excomisionado también reveló ante la militancia que “en el grupo en el que estamos trabajando también lo ha manifestado la Anto Rivas, de Convergencia (Social), que (...) tenemos que tener cuidado de no aparecer como oponiéndonos a cualquier reforma y no quedar en un lugar secundario”. Es más, sinceró que “no sería extraño que las derechas y eventualmente el Socialismo Democrático puedan terminar aprobando estas dos reformitas, que eso termine siendo una derrota para el gobierno y (...) una punta de lanza para que la derecha le saque mucho provecho y (...) después se traduzca en ‘no vamos a aprobar absolutamente nada más, ni pensiones, ni lo que se les ocurra’”.

Aunque el abogado no hizo mención de él, hace unos días el senador socialista Alfonso de Urresti presentó -aunque finalmente no prosperó- un proyecto de reforma al sistema político que socializó con las bancadas de la UDI, de Renovación Nacional y del PPD.

Durante su intervención, Lovera también diagnosticó que “nos ha faltado sacarle un poco de punta al hecho de que el Frente Amplio sea hoy día el partido más grande en términos de adherentes. Debiéramos ir con esa cuestión al frente en los discursos: que tomamos medidas de manera (...) voluntaria en movernos hacia el fin de la fragmentación, que somos un partido grande, que, en principio, no estamos preocupados por lo que vaya a pasar con estas medidas”.

En ese entendido, sugirió que “este llamado a la calma para masticar bien el diagnóstico no es autointeresado, porque hoy día debiésemos ser los más interesados e interesadas en aprobar medidas que vayan a echarse a los partidos chicos, porque nosotros y nosotras vamos a quedar bien parados. Eso es algo a lo que le hemos sacado poca punta en el discurso político. Eso a modo de relato”.

Además, en respuesta a la pregunta de una de las militantes, afirmó que “ha rendido bien vincular la reforma al sistema político a reformas sustantivas, llámese pensiones. No a condicionar, porque eso ha rendido mal, pero sí dar la señal de que una reforma al sistema político no se hace solamente por reformar el sistema político, sino para que haya respuestas a los problemas reales de la gente, como decía Lavín en los 90″.

Así las cosas, reconoció que “cuando el presi (Gabriel Boric) hizo la vinculación en términos de condicionarlo, no rindió bien. Pero sí decir ‘esto lo hacemos para que la gente vea que hay resultados en lo que le preocupa’”.

Después de la intervención de Lovera, tomó la palabra el presidente de RD, Diego Vela. Él reconoció que “esta discusión sobre cambios al sistema político es algo que divide harto al oficialismo”. Según expuso, “los partidos que son más pequeños, se puede decir Acción Humanista, el Partido Radical, ven con mucha preocupación lo del umbral (...)”.

04/03/2024 DIEGO VELA FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

El timonel dijo ante la militancia que “si se puede reducir un poco la cantidad de partidos y la fragmentación que existe, bien”, pero advirtió que “no necesariamente eso soluciona los problemas de fondo que está teniendo el sistema político”.

Sobre ese último punto distinguió que “es un aspecto de tensión que está muy empujado por el PS, por sectores del PS, donde ellos mismos se tensionan, por el PPD también, quienes tienen mayor problema de ordenar a sus parlamentarios”. Además, en referencia a esa última colectividad, encabezada por el senador Jaime Quintana, comentó que “hoy día es un partido que tiene control en uno, dos parlamentarios, no más que eso. Entonces, tiene una dificultad continua en cómo avanzar (...)”.

Para cerrar, Vela sostuvo que “es clave que como Frente Amplio tengamos clara la posición de cuáles son nuestras líneas rojas (...), porque este debate sí o sí se va a dar”.

En ese sentido, recordó que “De Urresti la semana pasada mostró que iba a presentar un proyecto de ley”. Ahí, según reconoció, “nosotros podemos asumir distintas estrategias: buscar que esto se dilate, otra es que se incorporen los elementos que nosotros queremos y no subirnos tanto al carro. Otra es conducir este proceso”.

Consultado por este medio, Vela profundizó que “sería inconcebible llegar a un acuerdo en reformas al sistema político y no en pensiones. Eso aumentaría la distancia con la ciudadanía. Es importante poder articular una posición como Frente Amplio y como oficialismo”.