Gobierno destinará más de $15 mil millones a municipios para proyectos de seguridad

Hasta Huechuraba llegó hoy el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, para hacer un balance del Sistema Nacional de Seguridad Municipal, plan que destina recursos para los municipios de Chile en torno a la seguridad.

Vergara afirmó que cuando comenzó la actual administración, más del 30% de los municipios no tenía “”siquiera un vehículo” para hacer patrullajes de prevención del delito. Hoy, según sus palabras, el 98% de los municipios tiene al menos un vehículo para estos fines.

De acuerdo a la cartera, en 2024 serán más de $15 mil millones que se transferirán a municipios para proyectos de prevención. 232 municipios de Chile recibirán recursos este año.

En una alocución de 23 minutos, el subsecretario Vergara aseguró que durante el primer año de gobierno la cartera financió más de 230 municipios. Con todo, este año se financiará el 100% de los municipios, dijo.

Así las cosas, de acuerdo a esta cartera, 12 municipalidades recibirán recursos por primera vez de parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Siguiendo esa línea, ocho municipios recibieron recursos para seguridad luego de cinco años sin haber recibido y 91 comunas que no tuvieron aportes en 2022 recibirán recursos.

“No era posible que cuando llegamos al gobierno la mitad de los vehículos de Carabineros estaban en estado de dados de baja. Que la PDI necesitaba una serie de herramientas tecnológicas para llevar adelante investigación”, criticó.

Vergara aseguró que el Sistema Nacional de Seguridad Municipal inyectó “equidad, justicia territorial y mayores capacidades preventivas”.

“Quienes creen que los problemas de seguridad se solucionan con más o menos policías, la historia y la evidencia les ha demostrado que están profundamente equivocados. He podido recorrer el país. En la Región Metropolitana, hace muy poco estuvimos en Pudahuel mostrando un ejemplo exitoso de cómo el estado no barre a las personas, sino que el Estado cumple su responsabilidad de organizar, de regular. Lugares donde no se podía caminar por el comercio ambulante y la inseguridad hoy día están ordenados. Ordenados desde la sabiduría de la comunidad, no desde la lógica del orden impuesta a las comunidades que no tiene ningún resultado. Lo he visto en Puente Alto, en San Miguel; en Santiago, cómo avanza con la recuperación, no solamente de espacios públicos, sino que también de casas tomadas”, comentó Vergara.

En la misma sintonía que Vergara, el alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado (PPD), criticó a la gestión anterior en cuanto a la administración de recursos para los municipios. “Cuando uno ve lo que era antes de la llegada del Presidente Boric, de cómo se asignaban los recursos en forma inequitativas entre diversos municipios, y había 15 que nunca habían recibido recursos públicos para combatir la delincuencia, solo cabe agradecer, destacar, poner en relieve y felicitar el trabajo bien hecho”.

Según cifras del gobierno, entre 2022 a 2024 hubo un incremento del 108% en el presupuesto destinado a municipalidades para proyectos de prevención.