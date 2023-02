Hassler dice que compra de Sierra Bella se apega a “principio de eficiencia y oportunidad en el gasto público, al poder contar este año con este espacio”

En medio de los cuestionamientos que hoy enfrenta la Municipalidad de Santiago por la compra -hasta ahora suspendida- de la exclínica Sierra Bella, la alcaldesa Irací Hassler (PC) se tomó la primera parte de la reunión del concejo municipal de este lunes para realizar una larga y detallada defensa de la transacción.

Y es que a casi un mes de la última instancia municipal que tuvo lugar el 1 de febrero -y en el que Hassler se ausentó por estar de vacaciones-, a las 15:00 horas de este lunes se llevó a cabo una nueva instancia en donde participaron los 10 concejales, más los equipos jurídicos y educacionales del municipio.

Así, una vez iniciada la sesión, el tema se centró en el proyecto luego de que el secretario municipal leyera el oficio emitido por Contraloría hacia la alcaldía con motivo de “examinar la contratación de Sierra Bella por diversas reclamaciones por un eventual sobreprecio del inmueble”.

Fue entonces que la alcaldesa Hassler tomó la palabra para, durante alrededor de diez minutos, referirse al proyecto de compra-venta del inmueble en cuestión, definiéndolo como un “desafío innovador de poder contar con la primera clínica municipal de nuestro país” que no solo tendría beneficio para los usuarios, sino también para los funcionarios.

En este sentido, la edil sostuvo que la iniciativa, según el marco legal, se inscribe en la necesidad que tienen de “contar con mayor patrimonio municipal, de fortalecer la salud pública que lamentablemente se encuentra en un colapso a propósito del aumento demográfico que ha tenido la comuna de Santiago, que no ha ido de la mano con mayor infraestructura en términos de salud pública. Y también con el principio de eficiencia y oportunidad en el gasto público, pudiendo contar no en diez años más, sino que este año con esta oportunidad de usar un espacio tan relevante para fortalecer la salud pública de manera urgente”.

El peso del factor del tiempo en la adquisición del inmueble no solo ha sido destacado por la alcaldesa, sino que también por su equipo municipal. Así lo comentó la directora de Salud de Santiago, Beatriz Chamorro, quien en conversación con La Tercera Sábado afirmó que la elección de Sierra Bella fue porque las instalaciones permitían acceder a un servicio de salud a un precio justo y en menor tiempo.

Frente a la decisión de Contraloría de paralizar la compra, Hassler recalcó que como institución se han acogido a lo señalado por el organismo para “que podamos contar y despejar cualquier duda y con ello poder avanzar hacia este tan anhelado proyecto”.

Asimismo, su discurso continuó haciendo referencia a los cuestionamientos realizados por los concejales del municipio como Rosario Carvajal (Ind.), Santiago Mekis (RN) y Juan Mena (Ind.), quienes han acusado la no entrega y omisión de información sobre el proyecto. Ante esto, Hassler señaló que la discusión se ha centrado en “elementos que siempre estuvieron en conocimiento del concejo municipal con una discusión a propósito de la definición de precio que no solo está de acuerdo a la normativa vigente con un proceso de tasaciones correspondientes para el justo precio, sino que además tiene mucho sentido cuando pensamos en lo que cuesta comprar o tener condiciones de salud para las personas”.

Cabe destacar que uno de los principales cuestionamientos que se han instalado respecto del proyecto ha sido el precio de $ 8 mil millones que acordó pagar el municipio por un edificio cuyo avalúo fiscal es de $ 2 mil millones y que mantienen hoy a la institución enfrentando querellas por presunta estafa y citaciones a declarar ante la fiscalía.

Con todo, la alcaldesa fue tajante al sostener que se seguirá trabajando en Santiago “con mucho compromiso y convicción de que tenemos una gran oportunidad para poder entregar a nuestra comuna una mejor infraestructura en salud pública y lo vamos a hacer siempre con transparencia, con probidad, recogiendo todas estas reclamaciones que pueden hacer distintas personas para poder aportar a despejar cualquier duda y, por tanto, poder avanzar con este proyecto tan relevante”.

“No existe indemnización”

Luego de las casi dos horas de debate y conversación entre los miembros del municipio, la sesión cerró con una intervención del concejal Mena, quien pidió aclarar si, en caso de que la municipalidad no concretara la compra del inmueble de Sierra Bella, existiría una obligación de pago o sanción por el no cumplimiento del contrato.

Quien salió en respuesta ante la inquietud fue el director jurídico, Jean Pierre Chiffelle, quien aclaró que actualmente “no hay una cláusula que permita una sanción por el no cumplimiento del proceso”.

Y agregó: “No se establece indemnización en ese sentido. La escritura pública que fue puesta a disposición de cada uno de ustedes no contempla algún tipo de sanción por no concretar la compra de estos dos inmuebles. No hay montos indemnizatorios involucrados en la escritura pública”.